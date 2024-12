Mikulások gyűjtötték a szemetet a III. kerületben – Galéria!

A Mohu Budapest is mosolyt csalt a gyermekek arcára Mikulás napján. December 6-án reggel a Budai Hulladékszállítási Üzem három dolgozója Mikulásnak öltözve gyűjtötte be a szemetet a kivilágított kukáskocsijával egy rövidebb szakaszon, Békásmegyer környékén. Útközben pedig szaloncukrot osztottak az iskolába-óvodába induló gyermekeknek.

A gyerekek boldogan fogadták a szaloncukrot Mikulás alkalmából – Fotó: SZL / Metropol

Loránd, Szabolcs és Gergely már több éve összeszokott csapatot alkotnak, régóta egy járaton dolgoznak együtt mindennap. Hét évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy Mikulás-napján nemcsak a kukásautót díszítik fel, hanem maguk is felöltik a piros-fehér sapkát. Beöltözve először csak rövidebb útvonalon adtak finomságot a gyerekeknek, mostanra már egy nap alatt 8-10 kiló szaloncukrot is kiosztanak menet közben.

Lóri, Szabi és Geri tudják, hogy már önmagában a kukásautó látványa is nagy élmény egy kisgyereknek, főleg, ha azok fényfüzérrel is fel vannak díszítve és mikulássapkás kukások szaloncukrot adnak egy mosolyért cserébe. Rengeteg óvodás és iskolás gyerek már előre készül, hogy arra menjen iskolába vagy óvodába, amerre a feldíszített autó jár. Ebben segít nekik az egyik csapattag felesége, aki a közösségi médiában is meg szokta osztani, hogy merre jár december 6-án a Mikulás-járat.