Megyeri híd: Fénybe borult az ország legmagasabb "karácsonyfája" - Fotók!

Idén újra ünnepi fénybe borult a Megyeri híd, ami így az ország legmagasabb karácsonyfájának számít.

Fénybe borult a Megyeri híd / Fotó: Bánkúti Sándor

„Nincs karácsony Megyeri híd nélkül” - írja a Magyar Közút. Immár negyedik alkalommal változtatják az ország legnagyobb, 35 emelet, azaz 100 méter magas karácsonyfájává a Megyeri hidat.

Idén december 20-26. között esténként látható az ország legnagyobb ünnepi attrakciója a Pest vármegyei M0-s autóút Dunakeszi és Budakalász közötti szakaszán és környékén.

A korábbi évekhez hasonlóan most is (a közvilágítást leszámítva) a híd összes világító berendezésén, fényforrásán speciális zöld fólia változtatja át a híd mindkét pilonját - tartószerkezeti elem - zöldellő, 100 méter magas karácsonyfává. Ezen időszak alatt mindkét pilonra, annak budai és pesti oldalára is csillag csúcsdísz kerül robotlámpák segítségével. Továbbá a tavalyi év sikerén felbuzdulva a pilonok középső, üveges részén speciális díszfényeket is kihelyeztek, ezzel szó szerint feldíszítve az ünnepekre a monumentális karácsonyfát.

Karácsonyi hangulat van a Megyeri hídon / Fotó: Bánkúti Sándor

Figyelmeztet a Magyar Közút!

A Magyar Közút felhívta a figyelmet arra, hogy aki nem csupán a Megyeri hídon áthaladva szeretné szemügyre venni az ünnepi díszvilágítást, semmiképpen se álljon meg a leállósávon, mivel azt kizárólag műszaki hiba esetén lehet használni. Aki fotózni szeretne, az ne vezetés közben tegye, hanem a 2-es főút felől közelítse meg a hidat, a pesti hídfő alatti részen keresztül pedig biztonságosan, gyalogosan vagy akár kerékpárral is eljuthat a helyszínre.