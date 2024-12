A Bors számolt be elsőként arról az augusztus 10-ei összecsapásról, melyben két család tagjai között támadt komoly nézeteltérés a Pest vármegyei településen. A lövöldözés Ercsiben elhíresült üggyé vált és máig nincs vége.

Szerzett sérüléseit mutatja Balog Attila, akit nyolc helyen is meglőttek a nyári támadásban. A lövöldözés ercsiben örökre nyomot hagy rajta Fotó: MediaWorks

A Bors akkor arról írt, hogy gázpisztolyokkal, botokkal, baseball ütőkkel és autókkal támadt egymásra két csoport. A közel tízezer fős, Fejér vármegyei településen augusztus 10-én szombaton délután történt az incidens, melyről videót elsőként a Ripost.

A sérültek között olyan is volt, akit több lövés eltalált. A két család ellentétén alapuló viszály úgy elharapódzott, hogy nemcsak a rendőrség, hanem a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei is a helyszínre vonultak. Most újabb fejleményt tudott meg a Metropol az érintettektől.

Nagyjából egy hete megvoltak a kihallgatások, ami után a napokban közel egy tucat embert kiengedtek

- árulta el lapunknak Balog Attila, aki nyáron megmutatta sérüléseit a Ripostnak.

„Felnyújtott kézzel elindultam feléjük, hogy megkérdezzem tőlük, miért jöttetek az öcsém házára ennyien?”

- mesélte el korábban Attila, aki fegyvertelenül, széttárt karokkal sétált az eldördülő lövések irányába augusztus 10-én.

Nyolc helyen ért lövés, olyan emberektől, akik vagy 40-en voltak és az öcsém háza elé érkeztek.

- Attila öccse, Balog Zoltán ugyanis korábban olyat tett, ami nem tetszett a rájuk támadó családnak.

Az események akkor egy időre úgy zárultak, hogy a rendőrök 17 férfit állítottak elő, közülük 15-ot őrizetbe is vettek, akiknek az elszámoltatása akkor még folyt.

Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett miatt kell felelniük

- tudatta akkor a Fejér Vármegyei Rendőr-kapitányság.

A lövöldözés nem kímélte a gépjárműveket sem, tisztán kivehetőek a lövésnyomok az asztó szélvédőjén Fotó: Bors

A lövöldözés Ercsiben most sem hagyja nyugodni Balogékat

Egyes pletykák szerint – mert most sok mindent hallunk sok felől – néhány pénzesebb, befolyásosabb ember millióiba került, hogy kiengedjék őket

- mondta Attila, aki egyelőre nem érti, hogyan lehetséges, hogy máris szabadon vannak azok, akiknek a maradandó sérüléseit köszönheti.

„Nyolc helyen eltaláltak, ami azóta beforrt ugyan, de ott nagyon csúnya a bőröm”