Nincs akadály: legendás KGST-kocsiból épített lánctalpas szörnyet a magyar srác

Megnéztem számtalan videót, amikben lánctalpas járművek építését mutatták be. Ezek közül a tankok közül egyik sem tudta, amit én szerettem volna kihozni a Skodából, így a tervezés része is rám maradt. Olyat akartam építeni, mint az igazi lánctalpasok, és ami nemcsak kívülről hasonlít rájuk, hanem terepen is jól boldogul