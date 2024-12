Közösségi közlekedés: több bérlettípus is megszűnik a fővárosban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábban a Facebookon és közleményben is jelezte, hogy a március 1-én bevezetett tarifaszövetséggel összhangban több bérlettípus is megszűnik a jelenlegi kínálatból. A BKK szerint ezzel a lépéssel igazodnak a közösségi közlekedést használók termékvásárlási szokásaihoz, valamint a társaság jegy- és bérletkínálata is egyszerűbbé, átláthatóbbá válik jövőre.

Érdemes tájékozódniuk a közösségi közlekedéssel utazóknak, mert könnyen elképzelhető, hogy a következő bérletvásárlásnál már nem tudják az általuk korábban favorizált bérlettípust megvásárolni / Fotó: BKK

Ezek a bérlettípusok szűnnek meg a fővárosi közösségi közlekedésben

A Budapesten tömegközlekedők a fentiek eredményeként 2025. január 7-e után hiába keresik majd

a közoktatásban tanulók félhavi (15 napos), negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérletét,

a felsőoktatásban tanulók negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest-bérletét,

a nyugdíjasok negyedéves és kedvezményes éves Budapest-bérletét,

a Budapest csoportos 24 órás jegyet,

valamint a kutya-, illetve kerékpárbérletet is.

A közösségi közlekedést használók január 7-e után már hiába keresik majd a megszűnő bérlettípusokat / Fotó: BKK/MÁV

A BKK ugyanakkor külön felhívta a közösségi közlekedéssel utazók figyelmét arra, hogy azoknak, akik jeggyel utaznak, és kutyát vagy kerékpárt is szállítanának, változatlanul külön jegyet kell majd vásárolniuk a blökinek, vagy a drótszamárnak – vagy adott esetben mindkettőnek. Hozzátették viszont, hogy kerékpár szállítására használható a kerékpár-országbérlet is.



Mi a helyzet, ha már megvásárolt bérletekkel?

Természetesen a jövőre megszűnő bérlettípusok közül azokat, amiket már jó előre megvásároltak a közlekedők az érvényességük végéig fel lehet használni! A közösségi közlekedést szervező társaság közleménye szerint 2025. január 7-e után az érvényes éves bérlettel rendelkező ügyfelek változatlanul használhatják bérletüket annak lejártáig.

Szóval pánikra semmi ok!

Azt azonban nem árthat tudni, hogy a 30 percet túllépő használat díja az ő esetükben is 50 forintra változik, és új éves bérlet vásárlására már nem lesz lehetőség.

Akik szomorkodnak esetleg amiatt, hogy megszűnik az általuk eddig használt bérlettípus, azoknak itt egy videó arról, hogy esetenként "egyedi városismereti sétákat" is magában foglalhat egy BKK-bérlet: