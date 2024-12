Őrölhetnek a kisgyermekes fővárosi tömegközlekedők!

A budapesti lakóhellyel rendelkező kisgyerekesek részére már régóta kedvezményes utazási lehetőséget biztosít a BKK. Ennek keretében közel harmadáron, 8950 Ft helyett mindössze 3450 forintért vásárolhatnak havi Budapest-bérletet az érintett szülők. Fellélegezhetnek a kisgyermekes fővárosi tömegközlekedők.

Jó hírt kaptak a kisgyermekes fővárosi tömegközlekedők: egyszerűbb lesz kiváltaniuk a kedvezményes bérletet (Fotó: BKK)

Minek örülhetnek a fővárosi tömegközlekedők?

A kedvezményes havi bérlethez kisgyermekes bérletigazolvány kiváltása szükséges. Ezt teszi az eddigieknél jóval gördülékenyebbé a mostani változás. A kényelmesebb ügyintézés érdekében a Budapesti Közlekedési Központ megújította a kisgyerekes bérletigazolvány kiállításának, valamint azok meghosszabbításának folyamatát. Immár elektronikus igazolások is bemutathatók meghatározott feltételekkel a BKK ügyfélközpontjaiban, a korábban alkalmazott papír alapú eljárás helyett. Ezzel minimálisra csökkent az ügyintézés ideje.

Akinek a kormányhivatal elektronikus aláírással ellátott PDF-fájl formában állította ki az erre vonatkozó dokumentumot, most már e-mailben is elküldheti azt az e-igazolá[email protected] e-mail-címre. A társaság ezt követően egy visszaigazoló levélben értesíti az igénylőt, hogy 24 óra áll a rendelkezésre személyesen megjelenni valamelyik BKK ügyfélközpontban, ahol aztán kiállítják a bérletigazolványt, amivel már lehet is utazni!

Kik jogosultak a kisgyerekes bérletre?

A BKK kisgyerekes bérletigazolványára azok jogosultak, akik bejelentett budapesti lakcímmel rendelkeznek és csed, gyed, gyes vagy gyet ellátásban részesülnek. A fenti ellátásokkal kapcsolatban megállapító határozatot, vagy a folyósításról szóló igazolást kell bemutatni. Ezek közül egyik dokumentum sem lehet 6 hónapnál régebbi. Kivételt képez a gyes és a gyet, mert ezek esetében a külön jogszabály szerinti, nem visszavont hatósági bizonyítványt kell bemutatni, ezek pedig régebbi keltezéssel is használhatók.