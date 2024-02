Jegyek, bérletek: péntektől nagy változások jönnek a közösségi közlekedésben Budapesten és vidéken - íme a részletek!

Március 1-jétől nagy változások jönnek Budapesten és országszerte a közösségi közlekedésben - Lázár János szakminiszter ezt úgy fogalmazta meg: itt a tömegközlekedési rezsicsökkentés, több tízezer forinttal járnak jobban a családok.

Péntektől néhány jegytípus megszűnik, megint néhány pedig jóval olcsóbb lesz. A főbb változás mégsem ez, hanem a járatokon használható jegy- és bérlettípusok változása. Mutatjuk melyik bérlettel és jeggyel mely járatokon lehet közlekedni március elsejétől a fővárosi közösségi közlekedésben!

Így változik a közösségi közlekedés márciustól Budapesten. Fotó: Kallus György,VG

Mi változik március 1-től a közösségi közlekedésben?

Többek között egyszerűbbé és hozzáférhetőbbé válik a tömegközlekedés Magyarországon, nem mellesleg pedig havonta akár több tízezer forintot is spórolhatunk a jegyeken, bérleteken. Lesznek például új 24 órás napijegyek, és változik a fővárosi agglomeráció közlekedési rend is. A legfontosabb információkról a MÁV-VOLÁN-csoport új honlapján, az ujtarifa.hu-n és a BKK honlapján lehet tájékozódni.

Mi változik március 1-től a budapesti közlekedésben?

A BKK-járatokon 2024. március 1-től a Budapest-bérlet mellett az országbérletet és a Pest vármegyebérletet is elfogadják. A teljesárú vármegyebérlet 9450 forintba, a tanuló vármegyebérlet pedig 945 forintba kerül, ami azt jelenti, hogy Budapesten és Pest megyében mindenhol közlekedhetünk vele vonaton, Volán-buszon, metrón, HÉV-en, villamoson, trolin és BKK-buszon is, felnőttként kevesebb mint havi 10 ezer, diákként kevesebb mint ezer forintért.

A Budapest-bérlet változatlanul érvényes a főváros egész területén a BKK járatai mellett a Volánbusz (kék) környéki és (sárga) regionális autóbuszain, a MÁV-HÉV járatain, valamint minden MÁV-START-vasútjáraton Budapesten belüli utazás esetén a 2. kocsiosztályon is.

Csökken a BKK-bérlet ára

A teljes árú havibérlet ára 8950 forint lesz a magánszemélyeknek, illetve cégeknek egyaránt, és változatlanul érvényes marad a főváros egész területén a MÁV, a Volánbusz, valamint a HÉV járatain is. A további teljes árú bérletek ára igazodik a változáshoz: az árcsökkenés érinti a félhavi, a negyedéves és az éves Budapest-bérleteket is, ezek március 1-jétől 6300 helyett 5950, 28 500 helyett 26 850 és 103 000 helyett 99 950 forintba kerülnek. A vonaljegyek ára nem változik, azokat továbbra is 450 Ft-os darabáron lehet majd megvásárolni.

Mi lesz azokkal, akik megvették a negyedéves, éves bérletet?

A BKK az előre megvásárolt negyedéves, szemeszter- vagy éves Budapest-bérletet használókat időarányosan kompenzálja. Az itt található kalkulátor segítségével lehet megnézni, hogy ki milyen kompenzációra jogosult. A teljes árú Budapest-bérletet vásárló magánszemélyek éves bérlet esetén a vásárlás és érvényesség időpontjától függően 1000, 2000 vagy 3000 forint értékben jogosultak BKK-utalványra; negyedéves bérlet vásárlása esetén 1000 forintos BKK-utalványt vehetnek át.

Milyen járatokon lesznek érvényesek a Budapest-bérletek, a vármegye és országbérletek?

A BKK 24 és 72 órás napijegyei Budapest közigazgatási határain belül a BKK járatain túl a Volán (kék) környéki buszjáratain és (sárga) regionális buszjáratain, a MÁV-HÉV járatain, valamint a MÁV-Start járatain is érvényesek lesznek. A BKK vonaljegyei időalapú jegyei Budapest közigazgatási határain belül a BKK járatain túl a Volán (kék) környéki buszjáratain, illetve a MÁV-HÉV járatain lesznek érvényesek. A Pest vármegye24 és a Magyarország24 napijegyeket Budapest közigazgatási határán belül a Volánbusz (kék) környéki és (sárga) regionális járatain, a MÁV-HÉV járatain és minden MÁV-START-vasútjáraton Budapesten belüli utazás esetén a 2. kocsiosztályon fogadják el.

Melyik bérlet és jegytípussal milyen járművön lehet majd utazni 2024. március 1-től? Bérlet/jegy BKK-járatok Környéki busz HÉV Regionális busz Vasút BKK-bérlet ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ BKK-napijegy ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ BKK-vonaljegy és időalapú jegy ✅ ✅ ✅ x x Pest vármegye és országbérlet ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Vármegye24 és Magyarország24 jegy x ✅ ✅ ✅ ✅

További változások az országos jegy- és bérletrendszerben