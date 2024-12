Két ember meghalt és többen megsérültek, miután több jármű ütközött az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcsnál - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn reggel az MTI érdeklődésére.

Váraljai Anita szerint a baleset úgy történt, hogy egy terepjáró árokba hajtott a sztrádán, majd a segítségére érkező, a leállósávba álló mikrobuszba belehajtott egy román rendszámú autó. A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, míg egy ember súlyosan, egy ember pedig könnyebben megsérült; a sérülteket a mentők kórházba vitték. Az Útinform azt közölte a honlapján, hogy a 38-as kilométernél csak a belső sáv járható, torlódik a forgalom.

A Ripost úgy tudja, hogy az út jelenleg is le van zárva, a hatóságok több embere is dolgozik a helyszínen, az egyik kocsi ugyanis a baleset során még az árokba is belecsapódott. Bár egyelőre azt sem tudni, hogy pontosan, kiket érintett a karambol, úgy értesültünk, hogy az egyik autóban külföldiek utaztak. A rendőrség jelenleg is helyszínel, vizsgálják az eset körülményeit.