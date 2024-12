"Geresdlakon találtunk otthonra" – egyre több finn költözik Baranyába

A finnek beilleszkedtek a geresdlaki életbe Fotó: Fanny magazin

"Mindenki más okból jön ide" – magyarázza Sisko. "Van, aki hozzánk hasonlóan az időjárás miatt, van, aki gazdasági megfontolásból, hiszen itt minden olcsóbb, és van olyan is, akit politikai okok vezérelnek. Minden évszakban más itt az élet. Tavasszal és ősszel sokat találkozunk a finnekkel, együtt szórakozunk. Hetente egyszer magyar nyelvet tanítok nekik. Ilyenkor, télen a pihenésé a főszerep, de szeretek kézimunkázni is: horgolni, kötni. És van idő arra is, hogy új recepteket próbáljak. Már el tudom készíteni a töltött káposztát, gőzgombócot, paprikáscsirkét, pörköltet is. Szeretjük a magyaros ételeket, de elég nehezek, úgyhogy nem eszünk minden nap ilyeneket, és én nem készítem olyan csípősre, mint általában szokás. Tavasztól őszig sokat vagyok a kertben és a szőlőben, gazolok, kapálok. A férjemmel zenélünk, ő gitározik, én harmonikázok és énekelek. Régen jártam a falusi kórusba is, ami hatalmas élmény volt. Énekeltünk a templomban, falunapokon is. Nagyon szeretjük ezt az aktív életet."