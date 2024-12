Furcsa zajok és maguktól megmozduló bútorok: eljöttek a túlvilág lényei?

A 19. és 20. században is sok feljegyzés született állítólagos kísértetekről, ám az ilyen misztikus történéseket nehéz bizonyítani. Sokan mégis azt vallják, a holtak olykor a túlvilágról próbálnak az élőkkel kapcsolatot teremteni. Lássuk a leghátborzongatóbb történeteket!

Hiszel a szellemekben? / Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

A 19. században New York mellett, Hydesville faluban egy romos ház hátborzongató jelenségek színhelyévé változott. Recsegést, kopogást hallott az ott élő Fox család, később pedig a szomszédok is. Ennek hatására a családtagok médiumi képességeit egy öttagú bizottság vizsgálta a nyilvánosság előtt, miközben százak várták a bizarr eseményeket. A bizottság és a megfigyelők minden igyekezetük ellenére sem tudták bizonyítani, hogy a Fox család tagjai trükkökkel és csalással hívták volna fel magukra a figyelmet. A tengerentúli hírek és maga a spiritizmus aztán gyorsan eljutott Angliába, ahol rövid idő alatt számos tudóstársaság alakult az okkult jelenségek elfogulatlan tanulmányozására.

A poltergeist kifejezés két német szó összevonásával keletkezett – a polter a népnyelvben zajongót, a geist pedig kísértetet jelent. Ez az elnevezés utal minden olyan jelenségre, amit a szellemeknek tulajdonítanak. A rémisztő, megmagyarázhatatlan hangok, a padlórecsegés, a váratlan légáramlatok, a furcsa szagok is ide tartoznak. Az egyik leghíresebb poltergeist-eseménysorozat 1977 nyarától 1978 őszéig zajlott. London egyik külvárosában, Enfieldben élt egy asszony a négy gyermekével. Egy este épp lefekvéshez készülődtek, amikor a 11 éves Janet és a 10 éves öccse csoszogást hallottak a folyosóról. Nem sokkal ezután mindannyiuk szeme láttára a komód megmozdult, majd hangos kopogást hallottak, ami a falból jött. Az édesanya azonnal segítségért rohant, de mire a szomszédok átértek, a bizarr események alábbhagytak. Ők is hallották azonban a kopogást, így végül hívták a rendőrséget. A zsaruk sem találtak semmit, viszont szemtanúi voltak egy szék spontán mozgásának.

Állítólag hatósági papír is született a furcsa észlelésekről – írja a life.hu. Az ijesztő események több mint egy éven át folytatódtak. A család már nemcsak a rendőrséghez, hanem a lelkészhez is segítségért fordult, sőt egy spiritiszta látót is felkerestek, de minden hatástalannak bizonyult. Persze a közvéleményt megosztotta a furcsa eset, sokan csalást sejtenek a háttérben.