Itt a fekete péntek utáni nagy leárazás: a Cyber Monday

Idén december 2-re esik a Cyber Monday

A fekete pénteket követő nagy leárazással azok járhatnak jól, akik külföldről szeretnének valamit olcsóbban megrendelni. A Cyber Monday ugyanis nálunk kevésbé elterjedt, de más országokban nagyobbak a kedvezmények, mint fekete pénteken. A kiberhétfő -akárcsak a fekete péntek- Amerikából indult. Ma már több külföldi országban például ezt a napot tartják a legnagyobb online leárazások napjának és itthon is egyre több cég akciózik ilyenkor. A Cyber Monday kifejezést egyébként először 2005. november 28-án egy sajtóközleményben használta Ellen Davis és Scott Silverman. Az ezt követő néhány év alatt pedig ez lett az egyik legfontosabb nap az online vásárlás világában. Az online értékesítés napi rekordját már évek óta ez a nap tartja a legtöbb országban.

Miért pont hétfőn van a Cyber Monday? Az akció koncepciója a következő: azért ezen a napon kell leárazást tartani, mert a hálaadás után ezen a napon térnek vissza először a munkahelyükre az emberek és a számítógépjeik mellé online megvásárolhatják mindazt, amiről a Black Friday és az azt követő hétvége során lemaradtak.

Ennek a magyarnak köszönhetjük a színes tévét

Goldmark Péter Károly (Peter Carl Goldmark) magyar származású, amerikai mérnök, az első széles körben használt színes televízió megépítője 118 éve ezen a napon született Budapesten. Ő volt az, aki feltalálta a mikrobarázdás hanglemezt és a színes televíziót is, sőt, megoldotta a televíziós kép „konzerválását” is. Az általa kifejlesztett eljárás, az EVR (electro video recording) a videómagnetofon elterjedéséig elismert és közkedvelt módszer volt.

Ezen a napon debütált a Thiller c. videóklip

1983-ban ezen a napon mutatták be Michael Jackson Thriller című, 14 perces vidóklipjét. A videó az azonos című Michael Jackson dalhoz készült. A forgatókönyvet Michael Jackson és John Landis írta, John Landis rendezte. A koreográfus Michael Peters volt.

December másodika a rabszolgaság felszámolásának világnapja

A hivatalos nevén International Day for the Abolition of Slavery-t, vagyis a Rabszolgaság Felszámolásának Világnapját azért december 2-án tartják, mert ezen a napon jött lére 1949-ben egy ENSZ-határozat, amelyik az emberkereskedelem és mások kizsákmányolása ellen született.