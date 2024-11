Nagyon vigyázz ezzel a karácsonyi slágertermékkel: bőrbetegséget okozhat!

Soha ne szavazzunk bizalmat a hamisítványoknak! Hiába tűnik csábítónak – különösen karácsonykor – egy márkásnak tűnő, ám gyanúsan kedvező áron, nem éppen megbízható helyen kínált portéka. Jobb esetben rekordidő alatt szétmegy a ruhadarab, s azzal együtt az öröm is szertefoszlik, rosszabb esetben olyan bajt szabadíthatunk a megajándékozottra, amit az ellenségeinknek sem kívánnánk! Ilyen veszélyt rejtenek a hamis parfümök, melyeknél a kisebbik baj, hogy eltér az illatuk az eredetitől és kevésbé tartósak lehetnek... Márpedig az illatszer mind a mai napig karácsonyi slágertermék! Jöjjenek a részletek!

A nem higiénikus gyártási környezet és a rossz minőségű összetevők miatt rengeteg káros baktériumot tartalmaznak, amik bőrünkön keresztül szervezetünkbe kerülnek (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Ant Robinson illatszakértő fontos dologra hívta fel a vásárlók figyelmét, több laboratóriumi eredmény is kimutatta, hogy a rendőrség által lefoglalt hamis parfümök emberi vizeletet tartalmaznak. Ezekben az illatszerekben több baktérium és káros mikroorganizmus is lehet, emellett kevesebb tartósítószert és jótékony baktériumot tartalmaznak, amik megakadályozzák a rossz kórokozók szaporodását.

A bőrre kerülve ezek a kozmetikumok kiütéseket, bőrpírt és ekcémát okozhatnak, illetve allergéneket is tartalmazhatnak, amik akár súlyos reakciókhoz is vezethetnek. Egyes összetevők a hormonháztartást is felboríthatják vagy akár a rákos megbetegedés kockázatát is növelhetik.

Robinson felhívta a figyelmet arra, hogy inkább kerülje el mindenki az olcsó hamisítványokat és várja meg, amíg akciós árcímkét kapnak a drágább, de jobb minőségű termékek – írja a brit Mirror.