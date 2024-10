Felejtsd el az öblítőt, így lesznek sokáig illatosak a ruhák!

Ruháink frissen és illatosan tartásához tökéletes választás a mosóparfüm, főleg, ha a natúr összetevőket és növényi aromákat részesítjük előnyben. A környezetkímélő módszer a bőrt is óvja: nem okoz irritációt, kiütéseket és allergiás reakciókat.

Neked is van bevált trükköd? / Fotó: Pexels/RDNE Stock Project (Képünk illusztráció)

A legtöbb öblítő erős illatot áraszt magából, ami sokakat késztethet köhögésre, tüsszögésre a teregetés perceiben, vagy utána is. Ezzel szemben a változatos illatokban elérhető mosóparfüm kellemes az orrnak, miközben enyhén illatosítja a tereket. Bár a mosóparfümök drágábbak lehetnek, mint a közönséges öblítők, de kevesebb is elég belőlük. Általában 100 ml-es, esetleg 200 ml-es méretben vásárolhatók meg, előbbi azonban akár 150 mosáshoz is elég lehet, így még spórolhatunk is.

Hogyan használjuk? Egyszerűen töltsük a mosógép öblítő tartályába! Egy mosáshoz 25-30 csepp elegendő, de ha szeretnénk erősebb aromát, többet is csepegtethetünk, de akár kupakkal is adagolhatjuk. Az adott termék adagolásáról a csomagoláson tájékozódjunk!

Mi mindenre használhatjuk még?

A parfüm nemcsak mosásra, de a mosógép tisztítására is jó! Ecethez adva és a dobba töltve egy rövid mosással kellemetlen szagok nélkül tisztíthatunk, sőt, még a vízkőtől is megszabadulhatunk. A gőzölős vasaló víztartályába is csöppenthetünk a mosóparfümből, így nemcsak simára, de egyben illatosra is vasalhatjuk kedvenc ruharabjainkat. Hozzáadhatjuk a szárítani való ruhákhoz is, hogy még inkább fokozzuk az illatélményt. Helyezzünk a szárítógépbe a ruhák mellé egy kis anyagdarabot, amire cseppentsünk igény szerint az aromaanyagból.

Ha egy mosóparfümmel átcsepegtetett vattakorongot vagy pamacsot helyezünk a szekrénybe, a hajtogatott, és az akasztón lógó ruhák is illatoznak majd. A porszívóból jövő kellemetlen szagot is elűzhetjük! Tegyünk mosóparfümös vattát a porzsákba, vagy csöppentsünk közvetlenül a gép szűrőjére, és élvezzük a jó illatot takarítás közben és után.

A felmosóvízhez is adagolhatjuk! A padlón kívül minden más burkolatot és a csempét is tisztán tarthatjuk vele - írja a Fanny magazin. Töröljük át hetente a különféle felületeket, és garantált a mindig friss otthon.