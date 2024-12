Együttérzést, törődést és szeretetet is kapnak a rászorulók – Országos összefogásra hív az Ökumenikus Segélyszervezet

Advent első vasárnapján 13 óra 53 perckor gyújtotta meg az első gyertyát Lévai Anikó jószolgálati nagykövet és Lehel László elnök-igazgató az Ökumenikus Segélyszervezet adventi koszorúján, egyúttal országos összefogásra hívott az Adventi Adománygyűjtéshez csatlakozva. És hogy miért épp a 13.53-as időpont? A 1353 a segélyszervezet adományvonala, ezen keresztül hívásonként 500 forinttal járulhatunk hozzá mi is, hogy a most 29. alkalommal meghirdetett adománygyűjtés eredményeképpen a szervezet munkatársai adhassanak „ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!”.

Lévai Anikó Lehel László társaságában meggyújtja az első gyertyát az Ökumenikus Segélyszervezet adventi koszorúján. Egyúttal indul az Adventi Adománygyűjtés Fotó: Fodor Erika

Lévai Anikó egy hegymászócsapathoz hasonlította a segélyszervezet munkáját, ahol mindenki számíthat a másikra, a hétköznapokban éppúgy, mint az ünnep pillanataiban az állandó összefogás jellemzi, és kölcsönös bizalomra épül.

Ha azt a sok kis hegycsúcsot összeadnánk, amit idén sikeresen megmásztunk, az nagyobb lenne, mint a Himalája

– mondta.

@fezstory Lévai Anikó jószilgálati nagykövet egy hegymászó csapathoz hasonlította az Ökumenikus Segélyszervezet összefogását. 1353 adományvonal 500 Ft támogatás/hívás ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

A jószolgálati nagykövet hozzátette: a karácsonyi ajándékok, élelmiszercsomagok, tűzifa és a mindennapi élethez szükséges gyakorlati dolgok mellett együttérzést, törődést és szeretetet is kapnak az Ökumenikus Segélyszervezethez segítségért forduló emberek.

@fezstory Az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Lévai Anikó az Adventi Adománygyűjtésről. 1353 hívásonként 500 Ft támogatás. ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

Az ünnepi akció tehát nem csak az ajándékozásról szól. Az Ökumenikus Segélyszervezet azért gyűjt, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, és hogy kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből.

Lehel László elnök-igazgató hangsúlyozta: az Ökumenikus Segélyszervezet nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segíti országos intézményhálózatán keresztül, az év 365 napján – ÉTELT, OTTHONT és ESÉLYT adva a rászorulóknak.

Lehel László, Lévai Anikó és Gáncs Kristóf viszi az első adománycsomagot egy érdi családnak Fotó: Fodor Erika

Sok olyan család tekint úgy az ünnepek elé, hogy a folyamatosan növekvő árakkal szembesülve nemhogy az ünnepi fogásokról, de gyakran a meleg vacsoráról is le kell mondaniuk. Akik egyik napról a másikra, szűkösen élnek és ha a számlákat még be is tudják fizetni, arról fájó szívvel le kell mondaniuk, hogy gyermekeiket ajándékokkal örvendeztessék meg.

Egész évben a rászorulók mellett állnak

A segélyszervezet idén karácsonykor is szeretné szebbé tenni a legszegényebbek ünnepét. Számítanak arra, hogy szeretetvendégségeiken és segélyakcióikban több rászoruló vesz majd részt, mint a korábbi években. Lehel László kiemelte: amellett, hogy minél több családnak szeretnék szebbé tenni az ünnepeket – élelmiszercsomagokkal, melegétel-osztással, tüzelővel vagy éppen karácsonyi gyermekprogramokkal –, a fő cél az, hogy az ünnepeken túl, egész évben ott lehessenek a munkatársaik a nélkülözők és bajba jutottak mellett szociális intézményeiken, esélyteremtő programjaikon keresztül.