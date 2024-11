Villamos kapta telibe az autóst a József Attila sugárúton, sokkoló felvétel

Drámai baleset következett be Szegeden, amiről a Szeged365 oldala számolt be. A portál birtokába jutott egy felvétel is, amin végigkövethetjük a vérfagyasztó pillanatokat.

A szegedi József Attila sugárúton hajtott egy autós még 19-én a délutáni órákban. A helyszín pontosan a Glattfelder Gyula tér volt, közvetlenül egy iskola mellett.

A villamos szabályosan haladt a kötött pályáján, majd egy váratlan pillanatban behajtott elé egy Mercedeses. A villamos vezetője hiába fékezett, csilingelt a balesetet nem tudta megelőzni. Mivel a nagy riadalomra az autós még meg is állt, a villamos telibe kapta a járművet. Vagyis kijelenthető a legrosszabb forgatókönyv következett be.