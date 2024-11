Sneakerness Budapest: rekord látogatottság Budapesten!

Elképesztő érdeklődés kísérte a Sneakerness Budapest 2024-es rendezvényt, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy voltak, akik már a nyitás előtti napon, november 1-én letáboroztak a rendezvénynek otthont adó Millenáris előtt, mert attól tartottak, nem jutnak majd be a 6000 négyzetméteres B épületbe. Nem tévedtek nagyot, hiszen november 2-án 11 órakor, már a Mammutig állt a sor. A sorban állók mind arra vártak, hogy beléphessenek a Sneakerness Budapest 2024 rendezvényre, ahol 17 ország 200 kiállítója és eladója mutatta be a nemzetközi sneaker és streetwear kínálat krémjét.

Több mint háromezer fős tömeg kígyózott a bejáratnál a Millenárison. Mindenki a Sneakerness Budapest 2024-re akart bejutni november első hétvégéjén

(Fotó: Sneakerness Budapest)

A nyitásra felgyülemlett mintegy háromezres tömeget Jeff Staple, a PIGEON alapítója, Chase, a Culture Kicks streming csatorna tulajdonosa és Trunk Tamás, a rendezvény megálmodója köszöntötte a bejárati emelvényekről. Talán a rengeteg érdeklődő miatt is nevezték az eseményt Trunk Tamás vendégei a Culture Kicks, az USA-ból érkező streamerek „a világ legnagyobb, legőrültebb és legmagávalragadóbb rendezvényének”. Vagy talán azért, mert a srácok is rekordot döntöttek Budapesten: több mint 21 ezren nézték egyszerre élőben a streamjüket az eseményről, ami így összesen 2,1 millió embert ért el.

Volt is miről közvetíteni! Az esemény történelmi szenzációja, hogy magyar streetwear márka, a SORDEO egy Jeff Staple kollaborációt droppolt az eseményen. Az első darabokat ezekből ráadásul maga Jeff Staple dedikálta a boldog vásárlóknak – még az előtt, hogy egy színpadi pódiumbeszélgetésen a sikeres márkaépítés receptjéről beszélt volna, Trunk Tamás moderálása mellett. Persze a rendezvény nem csak emiatt marad emlékezetes, hanem azért is, mert a nagyközönség testközelből megcsodálhatott egy olyan lábbelit is, aminek az értéke nem kevesebb, mint 50 ezer dollár! A nemrégiben megválasztott amerikai elnök, Donald Trump sneakerének „Friends and Family” darabjáról van szó, amelyből mindössze 50 darab készült. A sneakerről a birtokosa, Chase Young, a Culture kicks csatorna alapító tagja beszélt is egy színpadi előadás keretében.