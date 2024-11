Most jött: tragédia a vasútállomáson, 15-re nőtt az áldozatok száma

Elhunyt vasárnap az újvidéki vasútállomáson november elsején történt tragédia egyik súlyos sérültje, így tizenötre nőtt az áldozatok száma. Vesna Turkulov, a Vajdasági Klinikai Központ vezetője közölte, hogy a két hete ápolt nő nagyon súlyos állapotban volt, az orvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni az életét. Hozzátette: a további két súlyos sérült életéért tovább küzdenek az orvosok.

Tizennégy ember vesztette életét 17 nappal ezelőtt, amikor az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője leszakadt. A történtekért senki nem vállalta a felelősséget, az ügyészség és a rendőrség nyomoz az ügyben. Az illetékes miniszter a tragédia után néhány nappal lemondott, de közölte, nem érzi magát felelősnek a történtek miatt.

Az ellenzék azóta több tiltakozást is szervezett. A tragédia után két héttel, pénteken, tizennégy percig tartó csenddel emlékeztek ellenzéki politikusok és az újvidékiek egy része az áldozatokra. Az ellenzék egyben a vasútállomás előtti útkereszteződés lezárásával tiltakozott azért, mert a tragédia felelőseit még nem kutatták fel. A tiltakozást vasárnap megismételték, ami sokkal hosszabb ideig tartott, a tüntetők ugyanis hat órán át akadályozták a forgalmat az állomás előtti kereszteződésben. A tiltakozó ellenzék közel két hete követeli, hogy tartóztassák le a tragédia felelőseit, hozzák nyilvánosságra a vasútállomás újjáépítésében résztvevő cégekkel kötött szerződéseket, és mondjon le a szerb miniszterelnök, illetve Újvidék polgármestere.

A szerződéseket azért szeretnék látni, mert a tragédia napján az illetékes miniszter, illetve a szerbiai vasutak infrastruktúrájáért felelős vállalat azt közölte, hogy a leszakadt előtető nem képezte a felújítási munkálatok részét, ezért azt nem is újították fel, azóta viszont számos felvétel került nyilvánosságra, amelyen látszik, hogy módosítottak a szerkezeten, további terhelésnek téve ki a hat évtizede épült konstrukciót.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. A tárcavezető azóta lemondott, de az ellenzék szerint további lemondásokra, illetve büntetőjogi felelősségre vonásra is szükség van - írja az MTI.