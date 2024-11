Már lemondtak az orvosok a csontödémás Kevinről, most mégis teljesül a fiú legféltettebb álma

Kevinről már lemondtak az orvosok, ám a fiú bebizonyította, hogy le tudja győzni a súlyos betegségét. Mata Kevinnél 17 éves korában diagnosztizálták a szörnyű kórt. Minden úgy kezdődött, hogy a lábában iszonyatos fájdalmak jelentkeztek. Kezelőorvosai először porckorong elváltozásra gyanakodtak, de a vizsgálatokon kiderült, hogy csontödémában szenved. Combcsontja kezdett elhalni a folyamatos gyulladás miatt. Azonnali orvosi beavatkozásra volt szükség. A fájdalom a tini lábában mindennapossá vált, ám ő kitartóan harcolt a betegséggel, és elhatározta, hogy meg fog gyógyulni. Ám ehhez egy költséges orvosi beavatkozásra, őssejtterápia volt szükség, amire sajnos a családnak nem volt pénze. Ekkor a Mesés barátok vezetője Dudás Ildikó gyűjtést szervezett, és sikerült összeszedni a hatalmas összeget a műtéthez, amit Miskolcon végre is hajtottak.

Kevin nagyon hálás a családjának, hogy támogatták a gyógyulásában (Olvasói fotó)

Kevin mesébe illő története

Az orvosi beavatkozást hosszú felépülés követte. Mivel korábban a fiú a fájdalmak miatt a lábát nem tudta terhelni, és izmai elgyengültek, folyamatosan erősíteni kellett. Az őssejtterápiának köszönhetően ismét teljes életet élhetett. A hosszú felépülés alatt sem tétlenkedett a krasznokvajdai fiatal. Iskoláját befejezte, és letette a gyakorlati vizsgát is. Ezzel egy másik álma is valóra vált, autószerelő lett.

Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy felépültem. Dudás Ildikó nélkül ez nem sikerülhetett volna, sosem fogom elfelejteni, amit értem tett.

– mondja elérzékenyülten Kevin, aki végig bízott abban, hogy meggyógyul.

A másik álmom az volt, hogy autószerelő lehessek. Szerencsére az is teljesült. A betegséges során a családom mindenben támogatott, és ez nagy anyagi terhet jelentett nekik. Most ezért szeretnék a saját lábamra állni, hogy könnyebb legyen nekik

– hangzanak a szívbemarkoló szavak Mata Kevin szájából, aki el sem tudja mondani, mennyire hálás szeretteinek a támogatásért.

Minden álmom, hogy legyen jogosítványom, de csak akkor kezdem el a tanfolyamot, ha megkerestem rá a pénzt!

– mondja céltudatosan a fiatal, aki úgy érzi, hogy nagyon sokat köszönhet a körülötte lévő embereknek, akik végig bíztak a felépülésében. A szerencse pedig most állt csak igazán Kevin mellé, hiszen amiről évekig csak álmodhatott, most teljesülni fog: autószerelőként dolgozik majd. A lakhelyéhez közeli műhelyeket kereste fel, és az egyik helyen kapott is már ajánlatot, így hamarosan munkába állhat. Ezzel legfőbb vágya teljesül az embertpróbáló évek után.