„Jelenleg az udvarra sem mer kimenni” – Tinédzserek terrorizáltak egy 9 éves kisfiút Tápióbicskén

Felháborító dolog történt Tápióbicskén: tinédzserek támadtak rá egy kilencéves ártatlan gyermekre. A zaklatott édesanya a közösségi oldalon számolt be a történtekről. Végül egy hölgy érkezett a kisfiú megmentésére, aki elzavarta a suhancokat és hazakísérte az ijedt gyermeket.

A kisfiú azóta az udvarra sem mer kimenni Fotó: Pexels

Minden helyit sokkolt a történet, amit egy aggódó édesanya posztolt a tápióbicskei közösségi oldalra. Az édesanya beszámolója szerint tinédzserek zaklatták a 9 éves kisfiút, akinek ez hatalmas traumát okozott és azóta a családi házuk udvarára sem meri kitenni a lábát egyedül.

Szeretném megköszönni annak az 5-7 fiatal felnőttnek, akik a mai nap folyamán, délután öt és hat óra között azzal szórakoztatták magukat, hogy egy 9 éves kisfiút ijesztgettek. Elállták az utcánk elejét és kergették, kiabáltak neki. Ezzel olyan lelki sokkot okoztak neki, hogy jelenleg az udvarra sem mer kimenni

– részletezte a felháborodott édesanya.

A tinédzserek „szórakozásának” végül egy hölgy vetett véget, aki kiállt a gyermek mellett, elküldte a fiatalokat és hazakísérte a gyermeket.

„Szeretném megköszönni annak a hölgynek, akihez segítségkéréssel szaladt oda a kisfiam. Ő elkísérte a fiam a számára biztonságos lakcímre” – zárta mondandóját.

A helyiek szerint nem tápióbicskeiek voltak a támadók, ugyanis nagyon sokan járnak oda Monorról és Nagykátáról is. Beszámolók szerint a nagykátaiakkal korábban is meggyűlt már a gyerekek baja, sőt van, aki azt állítja, a 14 éves fenegyerekek még drogot is árulnak.

Hétvégén is két 11 év körüli fiú járkált Tápióbicskén. Turkáltak a kukákban, csikkeztek, hangoskodtak, mégsem tűnt fel senkinek

– számolt be lapunknak egy helyi.

Ez egyszerűen borzasztó! Hihetetlen, hogy egyes nemtörődöm szülők neveletlen kölykei milyen károkat tudnak okozni! Nagyon hiányzik a faluból a polgárőrség, rendőrség munkája. Bízzunk benne, hogy a kisfiú fel tudja dolgozni mielőbb ezeket a félelmeket és rá tud majd mutatni az elkövetőkre, hogy megkaphassák a méltó büntetésüket

– tette hozzá egy ismerős.