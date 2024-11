Ennek örülni fogsz: így változik meg pár napon belül az időjárás

Az elmúlt napokban eléggé lehangoló volt az időjárás. Éjszakánként már fagyott, sok helyen a köd is nehezítette az útra kelők dolgát és napközben sem tűnt el a szürkeség. Mindez ráadásul elég hideggel és párás levegővel társult, napközben sem mérhettünk 2-3 foknál többet.

Kedvező fordulatot vesz az időjárás a hétvégére Fotó: Flajsz Péter

Mindez nem volt túl jó hatással a kedélyállapotunkra, hiszen ebben a szürkeségben nem sok kedvünk volt a szabadtéri programokhoz. Így sokan inkább bekuckóztak a tévé elé a párjukkal és valamilyen sorozatot nézve izgultak a történet végkifejletén. Nos, mostantól már nem kell feltétlenül a lakásban tölteni a szabadidőt, hiszen jelentősen megváltozik az időjárás. Ráadásul olyan irányba, amely kedvezően hat a testünkre és a lelkünkre is.

A köpönyeg.hu prognózisa szerint november 15-én, pénteken hajnalban egyes helyeken még gyenge fagyra számíthatunk, ám napközben már akár 9 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála. Napsütésben ekkor még nem nagyon reménykedhetünk, kivéve ha valakinek van kedve felmászni a Kékestetőre. Szombattól azután elkezdődik az igazán kedvező változás. A szürke ködös idő helyett több helyen már a napsütés lesz az uralkodó és a hőmérséklet is emelkedik. Az ország nagy részén eléri a 10 fokot, ami az elmúlt napok után nagyon kellemesnek mondható. Vasárnapra virradóra már fagy sem várható, lesz helyette napsütés és még feljebb emelkedik a hőmérséklet, így akár 12 fokot is mérhetünk. Így ezen a hétvégén mindenképpen érdemes szabadtéri programokat is szervezni, legyen az hegymászás, kirándulás, vagy éppen egy sütögetős kerti parti. További jó hír egyébként, hogy az elkövetkezendő napokban folytatódik a frontmentes időjárás, így érdemes lesz kihasználni ezt a hétvégét akár egy hosszabb futásra is.