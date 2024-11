Budapest: Ma kiderülhet, kik lesznek Karácsony helyettesei

Sajtóhírek szerint Kiss Ambrus és Vitézy Dávid lesznek a főpolgármester helyettesei, ez pedig arra enged következtetni, hogy Szentkirályi Alexandrának igaza volt. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője már nyár végén rámutatott arra, hogy megállapodás születhetett Karácsony és a DK, illetve Magyar Péter között, ami miatt ő nem is vett részt az új fővárosi hatalomleosztásban, amely nem a budapestiekről, hanem csak a pénzről és a pozíciók leosztásáról szól.

Budapest: Szentkirályi Alexandra korábban már lerántotta a leplet a Karácsony-Magyar paktumról Fotó: Pesthy Marton

A hírek szerint a jövő heti fővárosi közgyűlésen Karácsony Gergely javaslatot terjeszt be a főpolgármester-helyettesek személyéről. A nem nyilvános napirendet Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szellőztette meg a sajtónak egy háttérbeszélgetésen. Hogy ezt miért tette, csak találgatni lehet, egyik oka lehet az, hogy a közfelháborodást a közgyűlésig levezessék, de más spekuláció is állhat a háttérben.

Kiss Ambrus később annyit még megerősített a Világgazdaság érdeklődésre, hogy Karácsony Gergely pénteknél hamarabb be fogja jelenteni a főpolgármester-helyettes jelöltek nevét is. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője is kommentálta Kiss szivárogtatását.

Sajtóhírek szerint Karácsony Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust jelöli főpolgármester-helyetteseknek. Tehát pont úgy és abban formában áll össze a szivárványkoalíció, ahogy azt korábban megmondtuk. Hónapok óta tagadják, hogy egymás között osztanák el a pozíciókat, de közben a valóság mégiscsak az, hogy Magyar Péter lepaktált Karácsonnyal és Gyurcsánnyal, az áruló Vitézy Dávid pedig csatlakozott a szivárványkoalícióhoz. Vitézy ahhoz kapta a budapesti választók támogatását, hogy leváltsa Karácsonyt, nem arra, hogy a helyettese legyen. Magyar Péter pedig ahhoz biztosítja a közgyűlési többséget, hogy Kiss Ambrus, a Gyurcsány-Bajnai kormányok államtitkára visszaülhessen a főpolgármester-helyettesi székbe

– kommentálta Szentkirályi Alexandra az eseményeket, hozzátéve:"Mi nem fogjuk támogatni sem Vitézy árulását, sem a Karácsony-Gyurcsány-Magyar Péter paktumot. A budapestiekhez méltatlan alkunak tartjuk, amit a főpolgármester a közgyűlés elé akar hozni, mert ez ismét csak a hatalomról és a pénzről szól. Budapest ennél többet érdemel!"