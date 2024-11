"Az élet törékeny" - szeretett rokonát gyászolja a megtört roma pék, Galamb Alex

Nagybátyját gyászolja az ország kedvenc roma pékje. Galamb Alex szeretett rokonát többféle betegség is gyötörte. Miklós a miskolci számozott utcákban lakott. Egy vasárnap elment a szegény embereket támogató apácákhoz imádkozni, majd miután hazament, rosszul lett és már nem tudtak rajta segíteni.

Galamb Alex elgondolkodott az elmúláson / Fotó: Bors

A nagybátyám, az elhunyt édesapám testvére az egész életét végigdolgozta. Többek között takarítói feladatokat vállalt

– mesélte Alex a szeretett rokonról.

"Apámék heten voltak testvérek, de most már csak ketten maradtak, Attila és Jutka. Miklós volt a legidősebb, 69 évet élt. A gyerekkoromban nagyon sokat találkoztunk, mert apám az óvoda után átvitt hozzá. Életem meghatározó élményei voltak ezek a családi programok" – mondta a népszerű pék.

Egy haláleset után mindig elgondolkodom az élet értelmén. Mindig rá kell eszmélnem, hogy mennyire törékenyek vagyunk, ezért sem mindegy, hogyan és mivel töltjük a rendelkezésre álló időnket

– magyarázta Alex.

Miklós búcsúztatóján természetesen a rokonság nagy része összegyűlt, ez pedig alkalmat adott az őszinte beszélgetésekre.

"Többen is gratuláltak az eredményeimhez. Ahhoz, hogy szakmát tanultam, most pedig már egyetemre járok, miközben a jövő pékjeit oktatom az egykori iskolámban a szakma szépségeire. Én mindenkit arra biztatok, hogy ne adja fel álmait, és a céljai érdekében a nehézségeket is vállalja" – nyilatkozta a leendő tanító.

Galamb Alex nem fél a munkától

November első hetében már egyetemi vizsgára készül. Hamarosan a matematika-tudásáról kell számot adnia.

Remekül érzem magamat a bőrömben, persze Miklós halálával is tudatosult bennem, hogy oda kell figyelnem az egészségemre. A feleségemnek, Mónikának is elmondtam, hogy minden esedékes szűrésre menjen el. Három gyermekről kell gondoskodnunk, vagyis már nem csak magunkért felelünk. Belegondolni sem merek, mi lenne a gyerekekkel, ha történne velem valami

– fejezte be Alex.