„14 évesen tudtam meg, hogy örökbe fogadtak, és valahol él 5 biológiai testvérem”

Megdöbbentő felfedezésre volt része egy 14 éves kislánynak, aki a családi házuk egyik fiókjában számára ismeretlen dokumentumokat fedezett fel. A fiatal Jessica Murace ugyanis a papírok között kutatva rádöbbent, hogy őt örökbe fogadták. Az első felismerést gyorsan követte egy második meglepetés is, amikor arra is rájött, hogy valahol él 5 biológiai testvére is. A tinédzser úgy döntött, hogy nem szembesíti a szüleit azzal, hogy tudja az igazságot, inkább megkeresi a testvéreit egyes-egyedül.

A kislányt még kiskorában fogadta örökbe a nevelőcsaládja Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

A most már 20 éves Jessica Murace nem mindennapi körülmények között nőtt fel. A tudta nélkül kislány korában örökbe adták, és a nevelőszülei szeretően gondoskodtak róla, azonban 14 éves koráig nem árulták el neki, hogy nem vérrokonok. A kíváncsi kislány azonban egy költözés során magától rájött az igazságra. Ezután hideg zuhanyként érte a felismerés, hogy 5 testvére is van, akiket más családok fogadtak örökbe, és nem is ismeri őket.

A Mirror számolt be róla, hogy az interneten böngészve a talpraesett tinédzser talált egy csoportképet, amin a testvérei voltak láthatóak, ezután az Instagrammon keresztül sikerült felvennie a kapcsolatot az egyik rokonával.

Az élmény megváltoztatta az egész életemet, a testvéreim megtalálása új löketet adott az életemnek. Azóta rendszeresen találkozunk egymással és tartjuk a kapcsolatot. Szürreális volt találkozni olyan emberekkel, akik ugyanúgy néztek ki mint én. Azok után, hogy úgy nőttem fel, hogy nem tudtam, hogy örökbe fogadtak, de mindig is másnak éreztem magam, mintha nem illenék ide

– kezdte beszámolóját a most már 20 éves nő a lapnak. Jessica ezután elárulta, hogy a testvéreit egy másik család fogadta be, és hónapokkal később sikerült összehoznia a két családot, hogy találkozzanak egymással.

A legidősebb nővéremnek küldtem először egy üzenetet a közösségi médiában, hogy azt gondolom, hogy a húga vagyok. Bizonyítékokat kért, én pedig elküldtem a születési adataimat, és a képet róluk. Amikor először találkoztunk egymással, akkor az érzelmeim sokkolóak voltak. Egyszerűen furcsa volt látni, hogy mennyire hasonlítunk egymásra.

A lány arról is beszámolt a lapnak, hogy később sikerült megbeszélnie a nevelőszüleivel.