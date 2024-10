Mától ezt a számot kell tárcsázni, ha ügyeleti ellátásra van szükségünk

Mától Budapesten is az új ügyeleti rendszer van érvényben

Október 1-jétől az ország minden pontján -így Budapesten is- 0–24 órában elérhető a 1830-as központi ügyeleti szám, amit hétköznap délután 4 után kell hívni ha orosi ügyeleti ellátásra van szükségünk, hétvégén pedig már reggel 8-tól hívható. Életveszélyes helyzetben azonban továbbra is a 112-tőt kell tárcsázni! Az új rendszer működéséről itt írtunk részletesebben. A mai nappal életbe lépett új alapellátási ügyeleti rendszer egyik előnye, hogy eltűntek a megye-, kerület- és városhatárok. Vagyis a hozzánk legközelebbi ellátóhelyen fogadnak minket. Például, ha egy győri éppen Budapesten tartózkodik, és ügyeleti időben ellátásra szorul, akkor azt a fővárosban is megkaphatja, mivel már nem a lakcímkártya alapján döntenek a betegek ellátásáról!

Ez segíthet eldönteni mikor és kit kell hívni ha baj van. Fotó: mentok.hu

Itt az utolsó lehetőség a Babaváró felvételére

Azok a házaspárok, akiknél a feleség idén betölti a 30. életévét, már csak az év végéig, vagyis legkésőbb 2025. január 1-ig igényelhet Babaváró hitelt. Ehhez viszont az kell, hogy a feleség legfeljebb 40 éves legyen és már babát várjon, a magzat pedig az igényléskor betöltse a 12 hetes kort. Mivel az évből kicsivel több mint 12 hét van hátra, a napokban lehet benyújtani az utolsó Babaváró igényléseket a jelenlegi feltételekkel. Jövőre már csak 30 éves kor alatt lesz igényelhető!

Ma indul a látás hónapja kampány is

A Magyar Látszerész Szövetség idén 19. alkalommal bonyolítja le a Látás Hónapja egészségmegőrző kezdeményezését. A cél idén sem kevesebb, mint hogy az egyik legfontosabb és legérzékenyebb érzékszervünk egészségének megóvását segítsük. A Látás Hónapja 2024. október 1-től 31-ig tart és a legtöbb optikában ingyenes vizsgálatokkal várják az embereket.

Az idősek világnapja is ma van

Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon, immár 33 éve. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat segíthetnek –önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.