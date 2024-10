Tetőbontó rém garázdálkodik Jászkiséren, az anti-Denevérembert egy biztonsági kamera is felvette – Videó

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette az információnkat, mely szerint Jászkiséren többször is előfordult, hogy a tetőn keresztül törtek be az ingatlanokba. A legutóbbi eset október 13-án történt, amit egy kamera is rögzített, és amin jól látható, hogy a Bem utcába behatol az elkövető egy ingatlanba. Világosan látszik, hogy a tetőbontó rém a padláson keresztül jutott be a házba.

A tető megbontásával jutott be több ingatlanba Jászkiséren a tetőbontó rém – Olvasói fotó

A kamera elől nem tudott elbújni a tetőbontó rém

Októberben összesen kettőben tető-, míg egy esetben ablakbontással jutott be a sértettek lakóházába a gyanúsított. Ezeket a bűnügyeket egyesítve vizsgál jelenleg a hatóság. A kamerafelvételek alapján jól látható, hogy a betörő az udvaron található létrát használta fel az ingatlanba való bejutáshoz.

Az elkövetők, ha van rá lehetőségük, előszeretettel választják az ingatlanba való bejutás ezen módját, ugyanis általában a házak legsebezhetőbb pontja a tető, ahol a cserepek egyszerű áthelyezésével és a tetőlécek megbontásával viszonylag hangtalanul és gyorsan be lehet jutni a padlásra, ahonnan sok esetben már szabad az út a zsákmány felé. Nem egyedi eset volt a jászkiséri, ugyanis az ország több pontján előfordult, hogy hasonló módszert használtak az elmúlt időszakban. Ezért érdemes fokozottan ügyelni a ház biztonságára.