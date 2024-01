„Végre fellélegezhetünk” – Elfogták a kunszentmártoni sorozatbetörőket

Lincshangulat alakult ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, pontosabban Kunszentmártonban. A helyiek hónapok óta sorozatos betörésekről számoltak be. Volt, akihez néhány hét elteltével kétszer is betörtek és kifosztották a házát. A legtöbben egy helyi, fiatalokból álló bandát hibáztattak, akik mindig késő este jelentek meg az utcákon. Szerintük kifigyelték a házakat és amikor úgy látták, hogy a tulajdonos elment otthonról, akcióba léptek. Azonban most véget ért az ámokfutásuk.

Fotó: police.hu

Kipakolták a mélyhűtőt is

Korábban a Ripost írt egy betörésről, ami pont szentestén történt. A Kunszentmártonban élő Zoltánékhoz is betörtek, náluk a mélyhűtőt fosztották ki.

Éppen a rokonoknál voltunk látogatóban szenteste

– kezdte Zoltán a lapnak.

"Olyan este 9 körül értünk haza. Azt vettem észre, amikor bejöttem, hogy nyitva van a kamra ajtaja, ahol a hűtőládánk van. Belenéztem és teljesen üres volt! Az összes fagyasztott kajánk eltűnt! Azonnal körbenéztem és kiderült, hogy az udvaron álló új autó akkumulátorát is elvitték. Az akksi olyan 40 ezer forint volt, az étel pedig nagyjából 35 ezer körül lehetett. Én azt nem értem, hogy ki lopja el a fagyasztott ételt… Hát, ha idejön és kér tőlünk, mert éhes, akkor adtam volna neki! De az, hogy meglop minket az megbocsájthatatlan. Kárt nem okozott semmiben, ugyanis a hátsó kapun keresztül jutott be – mondta korábban a férfi.

Tyúkokat és akácrönköt is loptak

Az egyik helyi asszony Ildikó, korábban elmondta: Szegény, idős emberekhez is betörtek, nem válogattak. Fiatalokból álló bűnbandát okoltak.

„Szegény idős emberekhez is betörnek, nem válogatnak. Én megértem, hogy nincs pénz és az éhség nagy úr, de kérjenek és adunk! Ne vegyék el azt, ami nem az övék! Korábban többször is láttam esténként az utcán mászkálni ezt a fiatalokból álló társaságot, volt köztük kiskorú is… Szerintem ők voltak azok, akik kifigyelik a házakat, majd betörnek, amikor látják, hogy elmentek otthonról a tulajdonosok."

Úgy tűnik Ildikónak igaza volt, ugyanis a tolvajok mindent vittek, ami csak mozdítható volt. Szomszédjától tyúkokat és akácrönköket hordtak el.

Elfogták a bűnbandát

Szarka László önkormányzati képviselő posztjában tájékoztatta a helyieket a jó hírről: véget ért a hajsza, mindenki kifújhatja magát, elfogták a betörőket.

A A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében azt közölte: a kunszentmártoni rendőrkapitányság munkatársai január 18-án reggel előállítottak egy férfit és 3 fiatalkorú társát, akiknek többrendbeli lopás róható a terhükre. A kihallgatásuk során a gyanúsítottak, több olyan lopásról is tettek vallomást, melyekről a hatóságnak még nem volt tudomása.



„Számomra is nagy öröm, hogy a mai nap folyamán a sorozatos betöréseket elkövető fiatalok rendőrkézen vannak! Abban bízok, hogy még időben észhez fognak térni és egy normális élet vár rájuk!" -írta egyebek mellett a posztjában Szarka László. Arról is beszámolt, hogy belépett a kunszentmártoni polgárőrség kötelékébe és megpróbál segíteni a lakosságnak ebben a formában is. "Persze kötelességemnek is éreztem, mivel önkormányzati képviselő vagyok és a szakbizottság tagja."

Sok éjszakát járőröztünk Törőcsik András barátommal az ügy felgöngyölítésének érdekében. Köszönöm a rengeteg információt mindenkinek aki segített, mert nélkületek nem sikerült volna!

– tette hozzá és kérésként leírta, hogy várják azon fiatal és tettre kész kunszentmártoniak jelentkezését, akik szeretnének belépni a polgárőrségbe.