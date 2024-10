Orbán Viktor köszönetet mondott az időseknek

Idősek világnapja alkalmából köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnök kedden a szépkorúakat. Isten éltesse az időseket! Ránk számíthatnak! – írta közösségi oldalán a kormányfő.

Idősek világnapja alkalmából köszöntötték a szépkorúakat

Az idősek számíthatnak ránk – írta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó kedden közösségi oldalán. „Hálásak vagyunk a tudásukért és a tapasztalatukért, azért a biztos alapért, amelyre ma is építkezhetünk és támaszkodhatunk. Magyarország kormánya nemcsak tiszteli és megbecsüli a nyugdíjasokat, hanem kiáll az érdekeikért és megvédi a juttatásaikat” – fogalmazott köszöntőjében a politikus.



Nyitrai Zsolt emlékeztetett:

1. visszaadták a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat

2. kitartanak a rezsivédelem mellett, „hiába támadja azt Brüsszel és a baloldal”. Így Európában a magyar nyugdíjasok fizetik a legkevesebbet a gázért és az áramért.

Az idősek eddig már 5 alkalommal kaptak nyugdíjprémiumot – írta.

„Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, megadjuk azt a megbecsülést és tiszteletet, amely megilleti a nyugdíjasokat” – hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár egy élet munkáját köszönte meg az időseknek, akik példát mutatnak a fiatalabb generációknak. Az M1 aktuális csatornáján emlékeztetett, a kormányzat kiemelten kezeli a generációk közötti együttműködést és gondoskodást, amit számos családpolitikai intézkedéssel is kifejez – mondta. Az államtitkár kiemelte, ilyen a Nők40 program, amit már több mint négyszázezren vettek igénybe. Emlékeztetett, visszaállították a 13. havi nyugdíjat, és a rezsicsökkentés intézménye is segíti a magyar családokat, így az időseket is.

Leszögezte, fontosak a helyi, önkormányzati kezdeményezések, amit a Kulturális és Innovációs Minisztérium jutalmaz is. Példaként említette az Idősbarát Önkormányzat díjat, amit azok a települések kaphatnak meg, ahol kifejezetten odafigyelnek az idősekre. Hozzátette, számos olyan kezdeményezést indítottak, amely az egészséges életmóddal kapcsolatos.

A kormány kitart a 2010-ben tett ígérete mellett A kormány kitart a 2010-ben tett ígérete mellett: megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét, sőt emeli is azt. A nyugdíjak összegét 2010 óta a kétszeresére emelte a kormány, és ennek reálértékét több mint 20 százalékkal nőtt.