Egy emberként fordul a világ Skócia felé: hivatalos személy rögzítette a Loch Ness-i szörnyet

A Loch Ness már hosszú évszázadok óta hordozza a maga sötét titkait. A szörnyeteg híre nem mostanában kapott szárnyra, az első hivatalos feljegyzés ugyanis 565-ből származik, amikor ugyanis egy ír misszionárius észrevette, hogy valamilyen ősi szörnyeteg úszik a vízen. Nessie azóta is rejtőzködik, mindazonáltal már többen jelezték, hogy látták őt. Most a park egy hivatalos alkalmazottja is megszólalt.

Egyre többen hisznek a Loch Ness-i szörny létezésében

Shaun Sloggie imád Skóciában élni, és úgy gondolja, hogy borzasztóan szerencsés a munkájával. Ő ugyanis a Loch Ness nemzeti parkban dolgozik, a feladata pedig az, hogy az érdeklődő szörnyvadászokat hajókázni vigye a tóra. Napi rendszerességgel hajózik ki a tóra mint kapitány, de eddig soha semmit nem látott.

Azt azonban kiemelte, hogy mindig is érezte, hogy a tónak valamilyen rémisztő, különös kisugárzása volt. Most is éppen turistákat szállított a hajóján, amikor egyszer csak feltűnt neki, hogy a szonár egy különös angolnaalakot rögzít. Közelebbről is megvizsgálta, és látta, hogy ez bizony pontosan úgy néz ki, mint amilyennek Nessie-t szokták leírni. Több másodpercig lehetett látni, később azonban rejtélyes módon eltűnt. A felvételt azonnal jelentette a főnökének, és bízik abban, hogy hivatalosan is elfogadják mint hiteles Nessie-dokumentumot – írja a DailyStar.