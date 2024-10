Magyar artista nyerte a nemzetközi verseny különdíját, korábban ezzel foglalkozott

A moszkvai Nikulin Nemzetközi Cirkuszfesztivált a Monte-carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivállal, a Budapest Cirkuszfesztivállal és a Latinai Cirkuszfesztivállal együtt a világ legrangosabb cirkuszművészeti versenyei közé tartozik. Az artisták meghívásos alapon vehetnek rajta részt, ezért már önmagában a kijutás is komoly eredménynek számít. Főleg akkor, ha valaki eredetileg nem is cirkuszművésznek tanult. Egy magyar artista most elérte ezt a sikert.

A magyar artista különdíjat nyert Fotó: Irina Maksinova

Korábban táncosként és edzőként dolgoztam, majd az artistamesterséget két barátom segítségével, tulajdonképpen autodidakta módon sajátítottam el

– mondta a Metropolnak Dobos Richárd, aki a közelmúltban nyert különdíjat a Nikulin Nemzetközi Cirkuszfesztiválon.

Richárd a rúdtáncos tapasztalatait kiválóan alkalmazza a lengőrúdon is. Mint az a két produkció nevéből is kiderül, az egyik leglényegesebb különbség, hogy a rúdtánc rúdja a talajon marad, a lengőrudat egy motor és a zsinór segítségével akár a cirkuszkupoláig is felhúzhatják.

Richárd jól érzi magát a magasban Fotó: Irina Maksinova

"A lengőrúd gumírozott, ami az én esetemben különösen előnyes mert így nem csúszom le az izzadásom miatt, mint a sima felületű acélrúdról. Fontos a stabilitás"– magyarázta Richárd, akinek az egyik kedvenc trükkje a nagy lendülettel kezdett forgásból kiinduló dugóhúzó, melynek bemutatása során fejjel lefelé látható a magasban.

A magyar artista egyre sikeresebb

Amikor 10 méter felé felhúznak, ösztönösen erősebben szorítom a rudat, mint alacsonyabban. Bekapcsol az életösztönöm

– mosolygott az artista, és hozzátette: a Fővárosi Nagycirkusz belmagassága csupán 13 méter, ezzel szemben a Nikulin cirkuszé 24 méter, és a szervezők nyilván elvárták tőle, hogy ott is minél magasabban mutassa be trükkjeit a látvány kedvéért. Hogy ő maga le mert-e nézni a legmagasabb pontról?

A szememet kinyitottam, de a gyors forgás miatt minden összemosódott. Egyébként szeretem úgy kérni a fényeket a világosítóktól, hogy a közönség minél sötétebben legyen, mert akkor kevésbé érzékelem a magasságot

– fejezte be Richárd.