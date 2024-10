Orbán Viktor: Brüsszel bábkormánya elvenné a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában az európai közállapotokról beszélt. Mint ismert, a magyar miniszterelnök kedden Macron elnök úrral találkozott. Macron már Európa haláláról, míg Draghi az európai gazdaság leállásáról beszélt.

"Mi, magyarok őszintén és egyenesen beszélünk a dolgokról, így a hangunk az EU-ban kicsit kilóg. Ami az igazságnak csak egy része, mivel Emmanuel Macron francia elnök nemrég tartott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy az unió ki fog halni, ha nem javítunk a versenyképességen" – fogalmazott Orbán Viktor.

Nem egy sajátos magyar nézőpont az európai bajok jellemzése.

Egy versenyképesebb európai politikát kell kialakítani - mondta Orbán Viktor. A világban egy nagy keleti csúcstalálkozó zajlik Kazanyban - tette hozzá. November 7-én itt lesz Budapesten a nyugati világ csúcstalálkozója: itt lesz 41 ország vezetője és majd az uniós csúcs. Az európai politikai közösség találkozója volt a Macron elnökkel való találkozón a fő téma. A csúcs témája a gazdasági versenyképesség lesz. Az időpont ad némi pikantériát, mivel két nappal korábban lesz az amerikai elnökválasztás.

A kormányfő rámutatott: természetesen a főváros közlekedésére is hatással lesz a nagyívű rendezvény. Mint fogalmazott: „amikor negyvenegy-néhány államfő berobog, akkor a közlekedés elnehezül, de azt kérem a budapestiektől, hogy ezt viseljék türelemmel és megértéssel, mert ez valójában a nyugati világ csúcstalálkozója lesz.”

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 30 évvel ezelőtt a magyarok úgy gondolkoztak, hogy a szocializmus csődje után megnéztük, hogy mit csináltak a sikeres országok, és átvettük a piacgazdaság intézményeit. Ezt meg is csináltuk - tette hozzá. Most nem lehet csak úgy átvenni a sikeres keleti módszereket, mert a magyarokat nem lehet aszerint vezetni, ami Kínában van.

Nekünk saját utat kell járni. Össze kell állítani a világban ismert példákból azt a modellt, ami a magyarok kultúrájával összeegyeztethető.

A miniszterelnök elmondta, hogy az orosz-ukrán konfliktus hatására sajnálatos módon a hidegháborús gondolkodás megjelent a gazdaságban is.