Száguldunk a fagypont felé: óráink vannak hátra, és lecsap az időjárás

Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, amely éjszaka is folytatódik, így szerdán már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A csapadékzóna csak éjjel éri el a nyugati határt. Szerdán északnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, főleg az ország északnyugati felében számíthatunk több csapadékra, miközben a Tiszántúlon és helyenként délen maradhatnak szárazabb területek is. A legtöbb csapadék a Dunántúl északi és középső tájain valószínű. A Dél-Dunántúlon szerdán délután az ég is megdörrenhet. A déli, délkeleti szelet időnként élénk, a Dunántúlon szerdán erős széllökések kísérhetik. Késő délutántól északnyugatira fordul az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 13 fok között valószínű, ennél néhány fokkal alacsonyabb értéket a keleti, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 13 és 19 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos tájakon ennél hidegebb, míg délen ennél pár fokkal melegebb lesz.

MTI