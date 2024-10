161 éve ment életet ez a szervezet: ma van az alapításának évfordulója

Az 1800-as évek óta ment életet a Vöröskereszt

1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt, amint a solferinói ütközet sebesültjei tragikus körülmények között elhunytak. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt napja az ő emlékére minden évben május 8-án van, a Vöröskereszt alapításának évfordulója pedig 1863. október 29-én, mivel ebben az évben tizenöt európai ország tagságával alakult meg a Sebesülteket Segélyező Nemzetközi Bizottság, a Nemzetközi Vöröskereszt elődje. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz, azóta pedig rendszeresen tartanak például véradásokat. A mai napon három helyen is:

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21)

09:00-15:00 óra között az Átrium Park Irodaházban (XIII. Bp. 1134. Budapest, Váci út. 45.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Aki vért ad, életet ment! Fotó: Shutterstock

Október 29-e az internet egyik világnapja is

Annak emlékére, hogy 55 évvel ezelőtt elküldték az első üzenetet az ARPANET-en. Az ARPANET az internet őse volt és az amerikai egyetemek és a fontosabb intézmények központi számítógépei között teremtette meg a kapcsolatot, először telefonvonalon. Az ARPANET 1990-ben szűnt meg.

A legrangosabb nemzetközi sajtódíjat ez a magyar alapította

Joseph Pulitzer volt az a magyar származású amerikai sajtómágnás, aki a Pulitzer-díjat megalapította. A díjat alapító Pulitzer Makón született 113 évvel ezelőtt, október 29-én. A gyenge látású, rossz fizikumú, fiatalember aztán tizenévesen került az USA-ba. A polgárháború után angolt és jogot tanult, 1867-ben amerikai állampolgár lett, pár év után olyan tökéletesen beszélt angolul, hogy komoly politikai-jogi pályát futott be, de végül mégis a sajtónál maradt. 1878-ban megvásárolt két, csődközeli napilapot majd nyereségessé tette őket. 1882-ben megvette New York-ban a World című napilapot, amelyből hamar informatív és szórakoztató, sikeres lapot varázsolt. Mestere volt a sajtóüzletnek és szeretett jótékonykodni, többek közt megalapította a nevét viselő díjat, amely ma is a legrangosabb újságírói elismerésnek számít. Halálakor 30 millió dolláros vagyont hagyott hátra.