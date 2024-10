Budai vár: Emiatt tiltják ki a turistabuszokat a Várnegyedből

Még idén tárgyalja az I. kerület új, fideszes testülete, hogyan hajthatnak be a nagyméretű turistabuszok a várba, illetve a budai vár aljában lévő "buszpályaudvar" ügyének rendezését. A lakosságot is zavaró buszmegállóban ugyanis állandó a tumultus, a nagyméretű buszok közlekedése pedig balesetveszélyes a szűk utcákon. Ezért is döntött úgy Böröcz László polgármester és testülete, hogy felszámolja azt a problémát, amelyet baloldali elődjének, V. Naszályi Mártának a kerületiek kérésére ellenére sem sikerült.

Budai vár: állandó a forgalom és a szmog a környéken Fotó: Facebook

Ismét kiakadtak a vár aljának környékén élők, most emiatt kérik a Dózsa György téri turistabusz parkoló megszüntetését. Mint írták:

50 busz járatja a motorját folyamatosan 8.00-21.00 óra között. A buszokat használó több ezer ember jelentős része a bokrokban végzi a dolgát, a sofőrök a téren mossák le a járműveket…

A lakosság nyitott ajtón kopogtat, hiszen már készül a problémát rendező önkormányzati előterjesztés, amely nem csupán a parkolót számolja fel, hanem a nagyméretű turistabuszokat egyúttal ki is tiltja a területről.

Itt várakoznak a turistabuszok, a kerületiek szerint naponta folyamatosan járatják a motort, agresszívak a sofőrök, a külföldi turisták pedig a környéken könnyítenek magukon Fotó: Facebook

Budai vár: Katasztrófafilm zajlott, az utasok csak egy óriási puffanást hallottak

Legutóbb valóságos katasztrófafilm jelenete zajlott le a Várnegyedben, egy utasokat szállító BKV-járatba hajtott bele csúnyán egy óriási turistabusz. A Várfok, Ostrom utca és Lovas út kereszteződésénél szerdán 9.23 perckor történt a baleset, amikor is éppen a szokásos útvonalán haladt szabályosan egy 16/A jelzésű menetrend szerinti járat, jól megpakolva utasokkal. Váratlanul belecsapódott egy szintén utasokkal teli nagyméretű turistabusz. Az ijedtségtől sikító, rémült emberek egy hatalmas lökést éreztek, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy a pánikon túl senkinek nem esett baja. A BKV-busz viszont jelentős károkat szenvedett, az ablakai kitörtek, az oldala pedig durván behorpadt.

Csúnya baleset a Várnegyedben, rommá tört a busz – Fotó: Facebook

Az ilyen és ehhez hasonló helyzetekből van elegük a Várnegyedben élőknek, miután az eset sajnos nem ritka a turisták által elözönlött városrészben, ami miatt a helyben élők közlekedése is gyakran nehézkes. Böröcz László újonnan megválasztott fideszes polgármester szerint sincs helyük a nagy turistabuszoknak a Várnegyedben, ezért is születik döntés még idén a helyzet rendezéséről.

Ahogy a kampányban is megígértük, ki fogjuk tiltani a nagyméretű turistabuszokat a környékről! A baleset, ahol egy turistabusz nekihajtott a 16/A busznak a Bécsi kapunál, újra rámutatott arra, amit már többször hangsúlyoztunk: ezek a járművek nem valók sem a Várba, sem az Attila útra! Folyamatosan dolgozunk azon, hogy végleg megszüntessük a turistabuszok jelenlétét a kerületben, ahogy azt ígértük

– írta Böröcz a közösségi oldalán. Hozzátéve: „Az eset ismételten igazolja, mennyire sürgető lépéseket tennünk, hogy a Várnegyed biztonságosabbá és élhetőbbé váljon mind a helyiek, mind a látogatók számára”.