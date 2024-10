Rémisztő: az utolsó korty alkohol után még hónapok kellenek a máj tisztulásához

Sokan fogadják meg az újévkor, hogy az óévben hagyják egy káros szokásukat. Ilyen például az, hogy abbahagyjuk a dohányzást vagy az alkoholivást. Mindkettő rettentően rossz az egészségünkre nézve még akkor is, ha csak néha-néha használjuk őket. Épp ezért most egy egészséggel foglalkozó YouTube-csatorna a The Infographics Show közzétett egy közel 8 perces videót, amiben bemutatják, mi történik a testünkkel és szervezetünkkel, ha feladjuk az alkoholt.

Ez történik a szervezetünkkel, ha abbahagyjuk az alkohol ivását Fotó: Pexels

Kezdésnek a máj elkezd szép lassan megszabadulni a méreganyagoktól, a sok cukortól, ami a szeszes italokban van. Egy óra elteltével a szervezet már többször átszűrte a vért és metabolizálta az elfogyasztott italokat. De ez persze függ attól is, mennyit fogyasztottunk. Egy nappal később az utolsó korty után azonban az immunrendszerünk visszatér a normális állapotához, 3-5 nap múlva pedig már a jótékony hatások is észrvehetőek lesznek, kevésbé leszünk stresszesek és a vérnyomásunk is csökkenni fog.

Az étvágy is csökkeni fog egy héttel nagyjából az utolsó alkohol után

– emelik ki hozzátéve, hogy két héttel később a kognitív képességeink is javulnak, három héttel később pedig a májunk is hálás lesz, ugyanis erre már teljesen megszabadult az összes méreganyagtól, miután nem kell végre azzal törődnie, hogy az alkoholt dolgozza fel. Ettől pedig már alapvetően egészségesebbek leszünk.

A felhagyott ivás azonban nemcsak így hasznos, hanem segít megelőzni a jövőbeli problémákat. Így páldául akár a rákot is, mivel a testünk az alkoholt méregként kezeli, aminek eltávolítása a máj feladata:

Nem csoda tehát, hogy azok akik sokat, rendszeresen isznak májrákosak lesznek

