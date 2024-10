Neked is járhat 187.000 Ft albérlet támogatás - ezt kell hozzá tenni!

A munkahelyi, dolgozói lakhatási kedvezmények mellett továbbra is elérhető a kormány által nyújtott 187.000 forintos albérleti támogatás, azonban ezt sem tudja mindenki igényelni. A következő feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy az albérletünk egy részét vagy egészét kifizessék.

Mutatjuk ki élhet a több tízezres albérlet támogatással. Fotó: fizkes / Shutterstock

Milyen lakhatási kedvezmények érhetők el a piacon?

Egy albérlet átlagosan havi 250.000 forintba kerül a nagyobb városokban. Ennél olcsóbbak lehetnek a panellakások, amik a fővárosban is olcsóbban érhetőek el, körülbelül 180-200.000 forintos áron. Emellett lehetőség van önkormányzati ingatlanok bérlésére is, de a kevés ilyen típusú bérlakás kiadását több feltételhez is kötik. Kevesen tudnak róla, de a munkáltatók is biztosíthatnak lakhatást a munkavállalók számára: ha a munkaadó bérel egy legalább kétszobás lakást, ahova egyszerre több munkavállaló költözik be, a munkáltató adómentesen nyújthat lakhatási lehetőséget a dolgozóinak. Ezek mellett pedig érdemes figyelni az aktuális állami albérlet támogatásokat is, amik időszakosan, különböző célcsoportoknak érhetők el.

Kik pályázhatnak most állami albérlet támogatásra?

2024. március óta lehetősége van a regisztrált álláskeresőknek lakhatási támogatás igénylésére, ha új munkahelyet találnak. Az idén március 18-tól igényelhető albérlet támogatás összege havonta 186.760 forint lehet és fél éves időszakra igényelhető. Ez a fajta albérlet támogatás a jelenlegi formájában december 31-ig érhető el.

Mik az igénylés feltételei?

A regisztrált álláskeresésen és az új munkahely létesítésén túl az, hogy

a foglalkoztatási és bérleti jogviszony kezdetének napjáig be kell nyújtani a kérelmet,

legalább egy hónapja álláskeresőnek kell lenni,

legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz órás munkát kell vállalni,

a lakóhelyétől legalább 60 kilométerre kell legyen a munkavégzés helye,

a fizetés nem haladhatja meg a 700.000 forintot,

kizárólag belföldön végzett munka mellett igényelhető,

nem kizáró ok, ha többen bérelnek egy lakást.

Hol igényelhető az albérlet támogatás?

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapján az albérlet támogatási kérelmet „Kérelem lakhatási támogatás 2024” néven találhatják meg az érdeklődők. A dokumentumot a munkavégzés helye szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani. Mellékletként el kell küldeni a bérleti szerződést és a munkaszerződést. Ha a beküldés napjáig még nincs kész munkaszerződés, azt az álláskereső 10 napon belül még pótolhatja a kérelemhez-írja a Pénzcentrum.