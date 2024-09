Ez a nap is eljött: idegen bolygóról küldött jeleket foghattak be

Nagy napra ébredtünk. Az emberek egy része már tudja egy ideje, hogy ez a nap nem olyan lesz, mint a többi. Több jövendölés is azt jósolja ugyanis, hogy ma hivatalosan is közzéteszik, hogy egy távoli naprendszerből idegen lények jeleit fogják be. Azt még nem lehet pontosan tudni, hogy már megtörtént-e az adás bemérése, vagy a nap során valamikor később veszik észre, annyi azonban bizonyos, hogy az ufóhívők már hosszú ideje készülnek erre a napra.

Ma végre célba ér az üzenet

Eno Alaric tevékenységéről már többször is beszámolt a Metropol. A magát időutazónak nevező férfi azt állítja, hogy 2671-ből származik, és mivel képes arra, hogy a különféle korokba belépjen, ezért pontosan tudja, hogy mikor mi fog történni. Arról nemrégi cikkeztünk, hogy veszedelmes jóslatokat jövendölt az idei évvel kapcsolatban, most azonban egy olyan kiegészítés érkezett, amely beigazolta az ufóhívők sejtéseit.

Az időutazó ugyanis azt állítja, hogy ma, azaz szeptember 23-án az emberiség a története során először idegen bolygóról küldött jeleket fog be. Egy faj kifejezetten nekünk küldött üzenetet, mert tudomást szereztek a létezésünkről. Sajnos azonban az üzenet nem túl barátságos. Bár a megfejtése nem egyszerű, az időutazó segített benne: azt mondják, hogy el fognak jönni hamarosan, mert igényt tartanak a bolygónkra. A részletek még nem világosak, de nem sok jóval kecsegtetnek – írja a DailyStar.