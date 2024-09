Százmilliókat szórt ki a haveroknak Magyar Péter

Egy régi szereplő is felbukkan

Egy régebbi szereplő is felbukkan a Magyar Péter vezette Diákhitel Központ kedvezményezettjei között. A Varius Consulting Kft. 2013-ban alakult, üzletviteli és egyéb vezetői tanácsadás a fő tevékenységi köre. Magyarék arra szerződtek velük, hogy „gondolják újra a hitelnyújtási tevékenységet mint alaptevékenységet egy üzletfejlesztési stratégia és akcióterv tanulmány keretein belül”.

A Variusnál egyébként nem számított nagy tételnek a Diákhitel Központtól kapott 46,78 millió forint.

Az Opten céginformációs rendszer szerinti eredménykimutatásukban több mint másfél milliárd forintos bevétel szerepel 2019-ben 97,6 milliós adózás utáni nyereséggel. Ezután azonban nagyon gyors lejtmenet következett: 2020-ban 668,9 milliós bevételhez már nyolcvanmilliós veszteség társul, egy évre rá már csak 14,5 millió forint a cég bevétele, és 98,5 millióra nő a veszteség – ezután pedig „átalakulás révén” megszűnik a vállalkozás.

A tulajdonos Ádám Lajos közvetlenül vagy közvetve összesen 19 gazdasági társaságban érdekelt, ezek közül a Vialto Consulting Kft. már a 2010-es kormányváltás előtt az Oktatási Hivatalnak dolgozott, többek között a felsőoktatási felvételi eljárások akkreditációjában.

Magyar Péterék szerződtek a PLANB Magyarország Kft.-vel is, amelynek társadalmi kapcsolati igazgatója volt Palatinus-Woth Márton. A tanácsadó céggel 2020 novemberében 14,8 millió forintos megbízást kötött a Diákhitel Központ. Ebben az esetben is éppen csak 15 millió forint alatt maradt az összeg, ami nem éri el azt az értékhatárt, aminek kifizetéséhez közbeszerzési eljárás szükséges. Palatinus-Woth Márton neve is felbukkan Magyar ügyletei körül. A Tisza Párt vezetője ugyanis tavaly tulajdonosa lett az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-nek. Ez pedig azért fontos, mert ennek a cégnek részvényese volt mások mellett Palatinus-Woth is.