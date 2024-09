Orbán Viktor az árvízinfón: csütörtökig kell kitartani, hétvégén sem lankadhat a figyelem

Orbán Viktor kormányfő korán kezdte a pénteki napját, részt vett az árvízvédelem kapcsán felállított operatív ülésén, majd saját maga számol be a legfrissebb árvízi helyzetről az árvízinfón. Elsőként pár friss alapadatot árult el az árvízvédelemmel kapcsolatosan: növelni kellett a védelem alá vont területeknek a hosszát, a másodfokú védelem alatt álló területeknek a hosszát meg kellett növelni 33 kilométerrel, és a harmadfokú védettség alatt álló területek hosszát 3 kilométerrel, és be kellett vezetni a rendkívüli védettséget 37 kilométeren a Lajta miatt.

Orbán Viktor / Magyarország Komránya Facebook-videó

Arról is beszélt, hogy mi várható. Meglehetős pontossággal tudja a vízügy meghatározni, hogy hol milyen szinten tetőzik majd a Duna. Továbbra is úgy gondolják, hogy jövő hét közepén hagyja el az országot a tetőzés déli irányba. Azt várják továbbra is, hogy a budapesti vízszint tetőzése, szombaton, éjjel következik be.

754 kilométeren védekeznek jelenleg

Mint arra felhívta a figyelmet az előrejelzések igaznak bizonyultak, nem esett sehol sem jelentős eső. Továbbra is késő nyárias, csapadékmentes idő lesz, és ez segíti a védekezést.

A Lajta esetében egy 10 órás tetőzés volt, és sikeres volt a védekezés. Komárom térségében lesz a tetőzés pénteken a Dunán, lassú apadás lesz. 614 kilométeren védekeztek tegnap, most 754 kilométeren védekeznek

- tájékoztatott a kormányfő.

6149 fő dolgozott csütörtökön

Orbán Viktor közölte, hogy a tetőzés esetében minden előrejelzés stimmelt. Beszámolt arról is, hogy a vízügyi ágazatban plusz 50 főt mozgosítottak, a katasztrófavédelem esetében 600 újabb főt. Összességében 6149 fő dolgozott csütörtökön a hivatásosok közül. Az önkéntesek száma csökkent, de ennek nem az az oka, hogy kevesen jelentkeznek, hanem, hogy elkészültek a fizikai munkákkal.

311 ezer homokzsákot töltöttek meg

A kormányfő ismertette, miszerint csütörtökön 311 ezer homokzsákot töltöttek meg. Nehéz védekezési helyszín Pilismarót, ennek megfelelően ott 20 ezer új homokzsákot helyeztek el, aminek köszönhetően már ott is 99 százalékos készültség van. A 11-es főút helyett vannak alternatív utak. Vácon is 100 százalékos a védekezési szint. Margitszigeten is minden rendben van. Dunabogdányban a védekezés szintje csütörtök éjszaka 95 százalékos volt. Tahitótfaluban 100 százalékos és Leányfaluban 97 százalékos. Bátán, Dunaszekcsőn és Baján kell Budapestről délre dolgozni. Bajánál még dolgozni kell.

900 centiméteres vízmagasságra sikerült kiépíteni a budapesti védvonalakat, ez fölötte van a valaha volt legmagasabb vízállásnak. Úgy látjuk, hogy Budapest védelme megoldott, a legérzékenyebb részeken is eredményesen védekezünk

- fogalmazott.