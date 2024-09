Nyíregyházi baleset: megszólalt az iskola, így van most az üvegajtón átzuhant 17 éves fiú

A baleset az egyik szünetben történt, amikor a 17 éves fiú megbotlott és nekiesett az üveges ajtónak, amely összetört és szilánkjai több helyen is elvágták a karját, köztük nagyobb ereket. A látvány több diákot is sokkolt. Most a nyíregyházi iskola is megszólalt az ügyben: Facebook-posztban köszönték meg a rengeteg üzenetet és aggódó telefonhívást és azt írták a fiú már jól van.

A nyíregyházi iskola Táncművészeti Tagozatának növendékei egy versenyen: a diákok szerint a balesetet szenvedett fiú is nagyon szeretett táncolni Fotó: Gazdag Mihály

Beletenyerelt az üvegajtóba a diák

A gyermek egy ártatlan játék során sérült meg, de hála az iskola jelenlévő pedagógusainak és diákjainak, gyorsan érkezett a szakszerű segítség. A szerencsétlenül járt fiú a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően jobban lett, és kedden már személyesen hívta fel telefonon osztálytársait, barátait

– írta posztjában a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium.

„A baleset mindannyiunkat megviselt” – írta az iskola. A Szon.hu-nak az intézmény vezetője is nyilatkozott a baleset után.

Éppen kicsengettek, és az egyik óráról igyekeztek a diákok a másikra, amikor ez a sajnálatos baleset történt. A folyosón megbotlott a diák, és az egyik ajtónak esett, aminek üveggel van kirakva a teteje. Beletenyerelt az üvegbe, ami összetört, át is nyúlt rajta, ekkor vágta meg több helyen karját. Sajnos nagyobb ereket is elvágott az üveg, így nagyon vérzett. Természetesen azonnal értesítettük a mentőket

– részletezte a Szon.hu-nak Csurák Ildikó Júlia, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium intézményvezetője.

A fiú súlyos sérülésekkel került kórházba, de már jól van, osztálytársait is felkereste azóta

Fotó: Juhász Gábor

Súlyos sérülésekkel szállították kórházba

Az igazgatónő hozzátette azt is, hogy a fiú osztálytársai is nagy lélekjelenlétről tettek tanúbizonyságot, hiszen amellett, hogy nagyon megrémültek a rengeteg vér láttán, azonnal a fiúhoz siettek. Az igazgatónő azóta személyesen is bement a kórházba, meglátogatta a fiút.

„Mindenki nagyon aggódott a diákunkért, az egész iskola együtt szurkol a mielőbbi teljes gyógyulásáért. Már az osztálycsoportba posztolt is a kórházból, úgyhogy reméljük, hamarosan újra az iskolában köszönthetjük” – fejezte ki reményét Csurák Ildikó Júlia.

A szakgimnázium tanulói is elmondták, hogy várják vissza a társukat, aki egyébként nagyon szeret táncolni. Az egyik diáklány a Szon.hu-nak elmesélte, hogy hirtelen sokkolta a sok vér látványa és megijedtek, de nagyon örülnek, hogy segíteni tudtak a 17 éves fiún. Remélik, hogy több ilyen baleset nem történik meg sem köztük, sem máshol.