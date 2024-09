Magyar Péter a haverjaival kötött túlárazott szerződéseket

Cége, a Troia 2022-ben 13,42 millió forint bevételre tett szert értékesítésből, miután az előző év végén majdnem pontosan ugyanekkora összegre, 13,34 millió forintra (áfával együtt 16,94 millió forint) szerződött a Diákhitel Központtal. A szerződés szerint a Troiának egy 40-50 oldalas tanulmányt és egy vezetői prezentációt kellett összeállítania a diákhitel nemzetgazdasági hatásáról és várható hatásáról.

2022-ben még 2,3 millió forint egyéb bevétellel és így 2,95 millió forintos adózott eredménnyel zárta a vállalat, amelynek így ez volt messze a legsikeresebb éve 2019 után: 2020-ban 3,9 milló, 2021-ben 1,95 milliós mínusszal zárt a cég.

A szerződéseket Hadházy Ákos országgyűlési képviselő szerezte meg, azokat pedig Magyar Péternek is megmutatta. A dokumentumok között szerepeltek a Magyar által még februárban, a politikus színre lépésekor túlárazottnak nevezett szerződések is. Magyar Péter a Facebookon a tanulmányokkal kapcsolatban azt válaszolta, hogy Hadházy Ákos „ne FB-posztokat írogasson, hanem tegyen feljelentést, ha ön szerint valami jogszabályokba ütközik. Nekem tiszta a lelkiismeretem”. A független képviselő jelezte, hogy amennyiben nem kap további válaszokat Magyartól, készen áll valóban feljelentést tenni, ahogy tette azt más ügyekben is korábban.

Feljelentették Magyar Pétert hűtlen kezelés gyanúja miatt

A Központi Nyomozó Főügyészség elé került Magyar Péter legújabb ügye, amely szerint még a Diákhitel Központ vezetőjeként jegyzett ellen túlárazott szerződéseket. Tényi István ügyvéd hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt tett feljelentést a hatóságnál.