Igazi túlélő: kétszer szülte meg édesanyja a csodababát

Valóságos orvosi csodának tekinthető az az egyéves kisfiú, aki kétszer jött világra egy ritka, ám annál súlyosabb betegségnek köszönhetően. A sebészek ugyanis még magzatkorában végrehajtottak rajta egy életmentő műtétet. Noha így is nagy volt az esélye, hogy a gyermek soha nem áll lábra, ő igazi kis harcosnak bizonyult, és a szakemberek jóslatai ellenére ugyan segítséggel, de már állni is képes. Édesanyja, az angliai Kentben élő, 23 éves Lisa Coffee a terhessége alatt tudta meg, hogy gyermekének nyitott gerince van, ami egy veleszületett fejlődési rendellenesség, mely a neurális cső tökéletlen bezáródása miatt alakul ki. Emiatt a dokik a terhesség 27. hetében egy különleges műtét mellett döntöttek, mely során kiemelték az anyaméhből a csöppséget, megoperálták, majd visszahelyezték, hogy aztán a 38. héten – mondhatni: ismét – világra jöhessen.

Luca nyitott gerinccel született volna, ha nem operálják meg még magzatkorában

"Olyan büszke vagyok rá, hogy eddig eljutott, és hálás vagyok az orvosoknak, hogy a műtétnek hála egyszer járhat majd" – magyarázta a The Sunnak Luca édesanyja, hozzátéve: "Mindenki teljesen odavan, hogy milyen csodálatos. Ez az utazás, hogy idáig eljutottunk, az egész családomat nagyon mélyen megérintette, pozitív értelemben" – utalt arra Lisa, hogy a cseppet sem kockázatmentes vagy mindennapos beavatkozás sem garantálta azt, hogy a gyermek valaha is képes lesz járni. Sőt, az orvosok úgy vélték, ez a műtét csupán arra ad neki esélyt, hogy élhessen, de a gyermek elszántabbnak bizonyult, mint bárki is gondolta.