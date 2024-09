Nehéz elképzelni a kánikulában, de hamarosan havazni fog

A szeptemberi brutális hőség mindenkit meglepett, hiszen ritka, hogy az ősz első hetében még 37 fokos csúcshőmérsékletre figyelmeztetnek a meteorológusok. A kánikulával már mindenkinek tele a hócipője, a legtöbben már javában a télről és a hóesésről fantáziálnak, de vajon érdemes még idén havazásban bízni? Máris mutatjuk hazánk idei havazási előrejelzését! Gyere és hűtsd le magad te is velünk!

Nyakunkon az év végi havazás! (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Hazánk időjárását több globális időjárási tényező is befolyásolja, melyeket máris összevetettek, például a Severe Weather szakemberei szerint akár már novemberben hullhat abból a bizonyos bűvös csapadékból hazánkban. Az oldal előrejelzése szerint a Balkánon, annak is az északi részében várható havazás, amiből hazánk déli felére is juthat. Az már más kérdés, hogy mi marad meg belőle. Az elmúlt évtized éghajlati változásainak köszönhetően hazánk lakossága már hozzászokott a szinte hómentes téli hónapokhoz, ám épp ezért már kellőképen ki van rá éhezve.

Rengetegen álmodnak erről a látványról! (Fotó: pexels.com)

Úgy fest, az egész országot borító hófehér takaróra azonban valószínűleg idén év végén sem kell majd számítani, azonban az Accuweather, november 30-ra Budapestre egy kisebb havazást jósol. Ennek ellenére az időjárás-előrejelző modellek szerint az idei tél egész Európában enyhébb és szárazabb lesz az átlagosnál, így nagy valószínűséggel nagyobb mennyiségű hóra maximum a kontinens északi felén lévő országokban kell készülni. Az előrejelzések szerint olyan enyhe lesz a tél, hogy ha véletlenül lesz is csapadék, az is csak ritka esetben fog hó formájában hullani... Például novemberben! Nagy kérdés, hogy az adventi időszak hoz-e havazást és ezzel együtt igazi karácsonyi hangulatot. Persze él a remény, hiszen még messze a tél! Ha pedig idén sem jön el a várva várt fehér karácsony, a tél szerelmesei még mindig reménykedhetnek benne, hogy 2025 év elején megkapják azt, amire oly régóta várnak.