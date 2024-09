Ezen a hétvégén is egymást érik a programok: lesznek koncertek, borfesztivál, félmaraton, családi nap és izomautó-kiállítás is!

Pénteki programok a fővárosban

A XVIII. kerületben például kezdődnek a Városnapok és egészen vasárnapig, azaz szeptember 8-ig tartanak majd. A szervezők mintegy 50 programmal, többek közt koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal és a már hagyománnyá vált főzőversennyel készülnek Pestszentlőrinc-Pestszentimre legnagyobb ingyenes rendezvénysorozatára a Bókay-kertben. Természetesen az ételek, italok és a kézműves árusok is elengedhetetlen részei a Városnapoknak. Az esemény további részletei itt találhatók. A belépés ingyenes!

A XXII. kerületben borfesztivál lesz a hétvégén

Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál lesz a XXII. kerületben szeptember 6-8. között. A gasztronómiai fesztivál több, mint 3 évtizede hozza össze a minőségi borokat és pezsgőket, a gasztronómiát, a kultúrát és a jó hangulatú koncerteket kedvelőket Budafok varázslatos utcáin, terein. A fesztivál célja, hogy barátságos környezetben, változatos szabadtéri programokkal adjon gondtalan kikapcsolódást felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt-olvasható az esemény leírásában. Az esemény helyszínei és a programok listája itt található. A belépés erre a fesztiválra is ingyenes.

Rendhagyó előadás lesz az MVM Dome-ban

Mintegy kétszáz táncos, közel száz művész lép fel a Nemzeti Színház monumentális produkciójában, az Egri csillagok című előadásban, amelyet szeptember 6-án és 7-én láthat a közönség a budapesti MVM Dome-ban. A szeptember 5-ei nyilvános főpróbát hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok és idősek tekinthették meg. Az előadást több mint hatezer, a Honvéd Kadét Programban részt vevő középiskolás diák is láthatja, a Nemzeti Színház, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Honvédelmi Minisztérium közös rendezvényén. Az előadásra belépőjegyet kell váltani!

Szombaton, azaz szeptember 7-én kezdődik a Pozsonyi Piknik

Újlipótváros kulturális falunapjának is szokták becézni a rendezvényt, ahol számos kulturális és zenei programmal várnak mindenkit szeptember első szombatján. 2024-ben is igazi színházi fesztivál kerekedik az Újpesti rakparton, két színpadon, kitelepülő színházakkal, vásárosokkal, kézműves, és gasztro helyszínekkel is készülnek. Természetesen a Pagony is ott lesz a Radnóti Miklós utcában. További részletek Pozsonyi út és a környező utcákban tartott eseményről itt található. Az eseményen való részvétel ingyenes.