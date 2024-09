A dunai árvíz kilépett az országból, a Vénusz belépett a Skorpió jegyébe

Belépett a Vénusz a Skorpió jegybe. A szerelem bolygója és a legszenvedélyesebb csillagjegy együttes energiái felpezsdítik a szerelmi életünket, átjárják szerelmi energiával a horoszkóp jegyeit. Most három csillagjegy talál rá a lelki társára.

Beszédes az aktuális szerelmi horoszkóp (Fotó: Pexels.com – Képünk illusztráció)

Három csillagjegy is megtalálja a lelki társát

Az Astronet szerint a Szűz, a Rák és a Mérleg megtalálja a lelki társát. Ha Rák vagy, akkor nagyon élvezni fogod ezt az időszakot, és most ha ismerkedsz, akkor átlátsz azokon, akik csak manipulálni próbálnak. Rátalálhatsz a lelki társadra, így figyeld a jeleket és szavazz bizalmat annak, aki felé mély érzéseket táplálsz! Szűzként a szerelmi horoszkóp szerint most jó érzékkel találsz rá a megfelelő társra. Viszont a másik birtoklási vágyával komoly gondjaid lesznek, néha úgy érezheted, fojtogató a másik ragaszkodása. Erre figyelj és ha azt érzed, hogy működik a dolog és nem fojt meg a másik, akkor tudhatod, ő a megfelelő számodra. A Mérlegek valósággal ragyognak most és nincs az a trükk, amit ne dobnának be a sikeres csábítás érdekében. Sikerrel is járnak majd és akivel most kezdődik a kapcsolatuk, az az igazi, nagy szerelem lehet a számukra.

Árvíz tette vízibusszá a 934-es járatot

Több, mint 100 ezren látták azt a videót, amit egy budapesti utas rögzített a 934-es járaton. A Nyugati pályaudvar és Békásmegyer között közlekedő busz ugyanis úgy szelte a habokat, mintha csak A Karib-tenger kalózai című filmben lenne. A videón jól látható, ahogy a víz ömlik be a járműbe, az ablakon kinézve pedig a kiáradt Duna hullámait veri vissza a jármű. A videót IDE kattintva nézheted meg.

A víz a buszba is befolyt (Fotó: Képernyőfotó/ TikTok/lye.music)

Betett az árvíz Budapest egyik legfinomabb lángosozójánakt

Munkanélküli lett Magyarország legismertebb büfése. Pali bácsi Budapesten, a 11. kerületben sütötte 7 éven keresztül egy brit emeletes buszban a lángost. A Dunaparty Megálló név egybeforrt Pali bácsi nevével és az utánozhatatlan lángosával, melyből az évek során több mint 240 ezer darab került ki a keze közül. Eddig egyikre sem volt panasz. Sajnos most mindenkinek egy időre nélkülöznie kell a főváros egyik legfinomabb ropogós lángosát. A Dunán levonuló árvíz a Dunaparty Megállót sem kímélte. A buszokat egyik napról a másikra el kellett szállítani a helyükről, így hosszú évek után először bezárt a hely.