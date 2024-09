"Az igazi otthonom mindig Magyarország marad" - utoljára lépne szülőföldjére a majdnem 100 éves forradalmár

Minden álma, hogy még egyszer lássa a szülői házát és a várost ahol felnőtt a forradalmár. Siklóson 1956-ban döntötte le a vörös csillagot a tanácsháza előtti emlékműről. Ezután menekülnie kellett. Feleségével és két pici gyermekével a zöldhatáron keresztül Jugoszláviában kötött ki, ahonnan Belgiumba vezetett az útja.

Még egyszer szeretné látni a szülővárosát a forradalmár Fotó: Faludi Koppánny

Egy ideig Belgiumban dolgoztam, majd hajóra szálltunk és az Egyesült Államokba utaztunk. Hiába telt el azóta 70 év a honvágyam sosem múlt.

-sóhajt fel az idős férfi, aki a törtélem vihara miatt kényszerült rá, hogy elhagyja a szülőföldjét. Massachusettsben telepedett le ahol a kontinensen nagy népszerűségnek örvendő Volkswagen szerelőként dolgozott. Európaiként tudta minden trükkjét a bogárhátúnak, és ennek a környéken hamar híre ment, és ő lett az "idegenből ideszakadt első osztályú szakember", aki a Volkswagent olcsón megjavítja.

Mivel nem tetszett a hideg tél, tovább költöztünk. Először Marylandba, majd Floridába vezetett az utunk, ott kezdtem méhészettel foglalkozni, ami meghatározta az életemet.

-emlékszik vissza Joe, aki kitenyésztette a nem szúrós szelíd méheket, melyek méze is sokkal finomabb volt. Ennek hamar híre ment a kontinensen. Méheire nem csak az Egyesült Államokban, hanem még Kanadában is felfigyeltek. Feleségével összesen 7000 méhcsaládot gondoztak és ezt jelentette számukra a megélhetést. Az állam megbízásából a világ minden pontján tanította a méhészetet, melyről könyvet is írt. Utazásai során összesen 14 nyelvet sajátított el és még szuahéliül is beszél.

Ezen a helyen állt a szovjet emlékmű, ami tetejéről letaszította a vörös csillagot Fotó: Faludi Koppány

A világ számtalan pontján éltem és dolgoztam, de az igazi otthonom mindig Magyarország és Siklós marad.

-mondja elcsukló hangon Joe, aki még egyszer haza akar látogatni a földre, ahol meglátta a napvilágot. Szeretne találkozni a régi barátaival és a rokonokkal, mert úgy érzi, ez lesz az utolsó mikor egymás nyakába borulhatnak. Bár legutóbbi látogatása során is azt mondta, hogy ez lesz az utolsó. József 96 éves kora ellenére egyedül vállalkozott a repülőútra, csak annyit kért, hogy Budapesten, a reptéren várja az unokaöccse és vigye haza szülőházába.