"Az 1956-os forradalom megváltoztatta az életemet" – Hosszú idő után visszatérne Magyarországra a 96 éves forradalmár

Az Egyesült Államokban az Iowa-i Waterloo városában éli mindennapjait Gitta József. Amikor utoljára szülővárosában, Siklóson járt úgy búcsúzott el attól, hogy azt valószínűleg többé már nem fogja látni. Azonban nem kell ilyen szomorúan véget érnie a történetének, mert a 96 éves férfi részt szeretne venni az idén augusztusban megrendezendő idősek napján a magyar városban.

Utoljára szeretne hazalátogatni Gitta József / Fotó: Faludi Koppány

Siklóson születtem, itt voltam cipész tanuló Kosztolányi Kornél mesternél. Alig győztük csinálni a fapapucsokat, de az 1956-os forradalom megváltoztatta az életemet. Részt vettem a tanácsháza előtt a vöröscsillag ledöntésében, és menekülnöm kellett

– emlékszik vissza az idős forradalmár, aki a feleségével és két pici gyermekével a zöldhatáron keresztül menekült el a volt Jugoszláviába. Kalandos útja végén családjával az Egyesült Államokban telepedett le Massachusettsben.

Én voltam az idegenből ideszakadt első osztályú szakember, aki a Volkswageneket olcsón megjavítja.

– emlékszik vissza Joe az első munkájára az USA-ban. De mivel azon a vidéken nagyon kemény telek voltak, a térképre bökött és melegebb helyre, előbb Marylandba, majd Floridába költözött. Itt alapozta meg a jövőjét, méhészettel kezdett foglalkozni.

Az amerikai méhek nagyon szúrósak voltak, és a mézük sem volt olyan finom, ezért kitenyésztettem a szelíd méhet. Magyarországról csempésztem be egy méhanyát, amit kereszteztem az amerikaival.

– emlékszik vissza a forradalmár, aki méhészet terén annyira sikeres lett, hogy 7000 méhcsaládot gondozott és könyvet is írt belőle.

József annyira sikeres méhész lett, hogy az amerikai állam megbízásából a világ különböző pontján dolgoztam és tanítottam is a méhészetet. Kenyában, Nairobiban és Tunéziában is.

József 96 éves kora ellenére tele van tervekkel.

Most Iowaban élek egy idősek otthonában, de nagyon hidegek itt a telek ezért vissza akarok költözni Floridába. Augusztusban pedig Magyarországra látogatok. Siklósra a szülővárosomba, ahol részt szeretnék venni az idősek napján

– meséli lelkesen Joe, aki nagyon szeretne találkozni a barátaival és rokonaival még egyszer utoljára.