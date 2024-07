Nem lehet véletlen: megdöbbentően sok a hasonlóság a Trump és a Kennedy elleni merénylet között

Számos hasonló elem is megfigyelhető a mostani és az 1963-as eset között – Fotó: AFP

3. Az AR-15-ös gépkarabély

Szinte hihetetlen, de mindkét merényletben központi szerepe van ennek a fegyvernek. A merényletkísérlet után az FBI közölte, hogy ilyennel vették célba Donald Trumpot, míg a JFK-ügy kapcsán, ötven évvel a tragédia után jutottak arra a következtetésre a szakemberek, hogy a John Kennedyt ért végzetes lövés is egy AR-15-ös fegyverből érkezett, ami véletlenül sülhetett el az elnök egyik testőrének kezében az első két lövés utáni zűrzavarban.

4. A titkosszolgálatok felelőssége

További egyezés a két eset között, hogy egybehangzó szakmai vélemények szerint 1963-ban a texasi Dallasban, valamint 2024-ben a pennsylvaniai Butlerben is a titkosszolgálatok mulasztása is kellett ahhoz, hogy a merénylő próbálkozhasson. Lássuk be, ebben már csak azért is lehet valami, mert mindkét alkalommal a világ egyik legjobban védett emberére lőhetett rá egy civil.

5. Az összeesküvés-elméletek

A Kennedy-gyilkosság ügyében a mai napig makacsul tartja magát az az elmélet, miszerint az Egyesült Államok 35. elnökének a nagyvállalatok, főként a fegyvergyárak lobbija miatt kellett meghalnia. Donald Trumppal kapcsolatban pedig szintén pusmognak erről, miután szinte borítékolható, hogy a republikánus politikus újbóli elnökké választása esetén gyorsan megszületne a béke Ukrajnában, ami alaposan visszavetni az amerikai hadiipar megrendeléseit. Ezeknek az állításoknak a valóságalapját azonban eddig senki sem tudta minden kétséget kizáróan igazolni, így ezek egyelőre nem többek kósza feltételezéseknél.