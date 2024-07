Kitálalt a magyar biztonsági szakértő: Ha nem hibáznak, nincs merénylet

Jelenleg az egész világ szeme az Egyesült Államokra szegeződik a szombati, Donald Trump elleni merényletet követően. Mint ismert, a magányos tettes több lövést adott le a tömegbe Trump Pennsylvania állambeli választási gyűlésén szombaton. Egy embert halálosan megsebesített, ketten súlyos sérülésekkel kerültek kórházba. A volt amerikai elnök az arcán sérült meg, azaz kijelenthető: centiken múlt az élete. Szerencsére ő már jól van, a kórházból is kiengedték. A merénylőt még a helyszínen megölték. Jelenleg mindenkit két dolog izgat: mi volt a tettes indítéka – ez ugyanis eddig nem ismert –, valamint egyáltalán hogy lehetséges, hogy ilyen előfordult. Hibázott-e valaki, és ha igen, ki?

Trump a titkosszolgálat embereivel körülvéve a merényletet követően Fotó: Gene J. Puskar

Hajós István biztonsági szakértő, a Bastion Group ügyvezetője arról beszélt: a külső biztosítók hibázhattak a Trump elleni merényletkésírletnél, mivel nem észlelték időben a fenyegetést. Azt is kiemelte ugyanakkor: a testőrök gyors és szakszerű reakciója viszont megakadályozta a további sérüléseket.

"Egyértelműen kijelenthető, hogy a külső biztosítók hibáztak, hiszen nem észlelték időben a tetőn lévő merénylőt, pedig többen is figyelmeztették őket. Nagy kérdés, hogy a mesterlövészek miért nem észlelték a fenyegetést, amikor az ő fő feladatuk, hogy pásztázzák a környező épületeket. De ezután majdnem jól működött a gépezet, csak a szerencsének köszönhető, hogy életben maradt az elnökjelölt, de ne felejtsük el, így is egy áldozatot követelt a merénylet.

A merénylő szemben helyezkedett el, egy személy védelemben jártas kollégám véleménye szerint itt eleve saját mesterlövésznek kellett volna elhelyezkednie

– jelentette ki Hajós, hozzátéve: szerinte egyértelmű, hogy Trump testőrei sokkal professzionálisabban jártak el, mint korábban Fico testőrei.

„Amikor az elkövető tüzet nyitott, a testőrök azonnal észlelték a veszélyt, és gyorsan körbevették Trumpot. Az ilyen helyzetekre alaposan kiképzett személyzet azonnal reagált, megakadályozva ezzel a további sérüléseket” – mondta Hajós.

„A Trump védelmét ellátó csapat rendkívüli gyorsasággal biztosította Trump biztonságos kimenekítését a helyszínről, ami jelentős mértékben csökkentette a további kockázatot. Azt kiemelném, hogy Trump kétszer is megállította a kimenekítést, amely lassította annak dinamikáját. A kocsiba arról az oldalról tették be Trumpot, amely oldalról a támadás is érkezett, ehelyett célszerűbb és biztonságosabb lett volna a másik oldalról beszállni a gépjárműbe.”