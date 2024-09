Árvíz: Szombatra várják Budapesten a Duna tetőzését, már a Batthyány téri aluljáróba is betört a víz

Bejártuk a budai rakpartot, így tetőzik most a Duna. Az árvíz már bőven elérte Budapestet, szombatra várható a tetőzése. Percenként emelkedik a vízszint, a Batthyány teret már el is érte, az aluljáróba is betört a víz.