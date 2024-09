Árvíz: mindjárt eléri a partot a víz, így védekeznek a Margitszigeten – Galéria

"Az önkéntesek közül nekem volt rutinom quad vezetésében, ezért én szállítom a többiek által megtöltött homokzsákokat a gát vonalához. Ott lepakoljuk az utánfutóról a zsákokat és a többiek egy speciális technikával megrakják a nyúlgátat, először lábbal, aztán egy döngölővel tömörítik a sort" – mesélte a Metropolnak Balog Géza civil önkéntes a védekezésben résztvevők gyűrűjében, aki többed magával arra vállalkozott, hogy a Margitszigeten részt vesz az árvízvédelmi munkálatokban. A szigeten egyébként több, mint 200 önkéntes van jelen, szervezetek és civilek egyaránt, a védekezés ideje alatt több, mint 2 ezer köbméter homokot használnak fel az árvíz miatt a gát megépítéséhez.

A fővárosi cégek alkalmazottai is részt vesznek a védelmi munkákban / Fotó: Metropol

Óriási a sürgés forgás a forgalom elől már lezárt Margitszigeten, a Metropol stábján kívül csak a védelemben résztvevők tartózkodtak a szigeten. Rendőröket, robogó munkagépeket, kiabáló irányítókat és az árvíz védelemben résztvevő hivatásosokat és önkénteseket lehetett látni. Aki éppen pihen, a Magyar Vöröskereszt sátrában teszi, ahol egyébként elsősegélyt is biztosítanak, ha szükséges. A résztvevők a sziget több pontján dolgoznak egyszerre, a folyamatosan épülő nyúlgát a végén körbeöleli a Margitszigetet. Így annak a legalacsonyabb pontján lévő épületek és intézmények, a többi között a Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Darnyi Tamás Úszóiskola valamint az állatkertben ma is nyugodtan legelésző állatok is megmenekülnek majd a betörő víztől. A védekezésből számos civilszervezet kiveszi a részét, a civil önkéntesekkel együtt, egy, például a Budapest Önkéntes Mentőszolgálat által nyújtott rapid felkészítés után indulhatnak meg a munkálatok, enélkül az irányítók senkit nem engednek dolgozni. A résztvevők ekkor sajátíthatják el, hogy hogyan kell helyesen gátat építeni, vagy ha valakinek éppen egy quad jut szállítóeszközként, mire figyeljen a gép használatakor.

Árvízi védekezés: Önkéntes civilek sora is jelentkezett

Balog Géza civil önkéntest nem tántorította el a kemény munka, mint mondta az egész hetet erre szánja. A Margitsziget után, a Rómaira megy segíteni / Fotó: Metropol

Balog Géza civil önkéntes és barátai reggel óta dolgoznak, mint mondták: azzal tisztában voltak, hogy nem lesz gyenge kihívás fizikailag sem a nap, de erre azért nem számítottak.

Le a kalappal mindenki előtt, aki reggeltől-estig csinálja, akár a lapátolást, akar a zsákolást, akár azt, hogy koordinálja ezt a az egész folyamatot. Számomra nem jelent problémát az utánfutóval felszerelt és zsákokkal teli rakott quaddal manőverezni a szűk ösvényeken, ezért kaptam ezt a feladatot az irányítóktól. Egyszerre kell figyelnem a jövő-menő emberekre, és a szállítmány épségére, na meg a sajátomra és arra, hogy gyorsan törtjén minden, a megfelelő időben, hogy ne várjon a szállítmányra senki. Akkor ugyanis megakad a gátépítés és időt vesztünk. De részt veszek a zsákok fel és lepakolásában is. Mit mondhatnék, nem lesz baj az alvással este

– mondta nevetve a fiatal férfi. Balog Géza egyébként az egész hetet erre szánja, és mindenkit bátorít arra, hogy váljon önkéntesség, keresse meg az árvízi védekezés helyszíneit és segítsen, ahogy csak tud. Mint mondta: "Mindegy egyes zsák megpakolása nagy segítség, hiszen annyival kevesebb zsákkal kell foglalkozniuk a hivatásosoknak. Bárki nagyon egyszerűen és gyorsan csatlakozhat a munkát végzőkhöz".